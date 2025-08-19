شهادت ۵۱ فلسطینی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع بیمارستانی در غزه اعلام کردند که از بامداد امروز تاکنون ۵۱ نفر در مناطق مختلف غزه بر اثر حملات ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده اند.

منابع فلسطینی به شهادت پنج نفر و زخمی شدن شماری دیگر بر اثر حملات توپخانه رژیم صهیونیستی به منطقه جبالیا النزله در شمال غزه اشاره کردند.

همچنین منابع بیمارستانی اعلام که یک دختربچه در حمله به محله الصبره در شهر غزه شهید و تعدادی نیز زخمی شده‌اند.

این منابع بیان کردند که در دیر البلح مرکز غزه، رژیم صهیونیستی یک دوچرخه را هدف قرار داد که در اثر آن یک نفر شهید شده است.

از سوی دیگر تازه‌ترین داده‌های سازمان ملل و پایگاه امنیتی امدادگران نشان می‌دهد که شمار کشته‌های امدادگران در نقاط مختلف جهان به خصوص سرزمین‌های اشغالی به دست صهیونیست ها در سال گذشته نزدیک به یک سوم افزایش یافته و به حدود ۴۰۰ نفر رسیده است. این آمار، بالاترین رقم ثبت‌شده از سال ۱۹۹۷ تاکنون است.

بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۴ تعداد ۳۸۳ امدادگر کشته شدند که نزدیک به نیمی از آنها در غزه و سرزمین‌های اشغالی فلسطین بودند.

«تام فلتچر» معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه، این حملات را نتیجه بی‌تفاوتی شرم‌آور جامعه جهانی نسبت به این موضوع خطاب کرد.

طبق داده‌های اولیه، تنها در سال جاری ۲۶۵ امدادگر جان خود را از دست داده‌اند که از این میان ۱۷۳ نفر در غزه کشته شدند. ۳۶ امدادگر در سودان و سه نفر در اوکراین کشته شده‌اند.

یکی از خونبارترین حوادث، ماه مارس (فروردین) در غزه رخ داد؛ جایی که ۱۵ امدادگر و نیروهای اورژانس بر اثر شلیک نیروهای اسرائیلی در سه حادثه جداگانه کشته و سپس در گور دسته جمعی دفن شدند.

ارتش اسرائیل این اتفاقات را ناشی از «سوءبرداشت عملیاتی» و عدم پیروی از دستورات مقامات بالا اعلام کرد و گفت که یک فرمانده به خاطر این عملیات برکنار شد.

کارشناسان می‌گویند اگرچه امدادگران تحت حمایت حقوق بشردوستانه بین‌المللی قرار دارند، اما موارد اندکی از پیگرد قضایی این‌گونه حملات وجود دارد.