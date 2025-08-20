به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های ایتالیایی گزارش دادند که شهادت یک دختر جوان اهل غزه در یکی از بیمارستان‌های ایتالیا به موضوعی بحث‌برانگیز میان سران صهیونیستی و پزشکان ایتالیایی تبدیل شده است.

مراح ابوزهری دختر اهل غزه بیست سال داشت و روز چهارشنبه هفته گذشته به همراه مادرش با یک پرواز دولت ایتالیا، برای درمان به شهر پیزا منتقل شده بود، اما در کمتر از ۴۸ ساعت پس از ورود، دچار ایست قلبی شد و روز جمعه، درگذشت.

به گفته تیم پزشکی که درمان این دختر جوان را بر عهده داشت، مراح دچار کاهش شدید وزن و عضلات بدنش شده بود و وضعیت او به‌قدری وخیم بود که امکان نجات وجود نداشت. این اظهارات در تضاد مستقیم با ادعای مقام‌های اسرائیلی است.

«کوگات»، نهاد وابسته به وزارت جنگ رژیم صهیونیستی برای هماهنگی‌های بشردوستانه در غزه، مدعی شد مراح بر اثر سرطان خون درگذشته است. کوگات بدون هیچ مستندی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «مقام‌های ایتالیایی با اسرائیل تماس گرفتند و خواستار انتقال مراح به دلیل بیماری او شدند و اسرائیل نیز موافقت کرد. این انتقال می‌توانست زودتر انجام شود، چراکه اسرائیل چندین تاریخ مختلف را برای جابه‌جایی پیشنهاد داده بود». این نهاد صهیونیستی برای توجیه جنایت‌های صهیونیست‌ها در غزه مدعی شده است که تل آویو انتقال بیماران برای درمان را تسهیل می‌کند.

این در حالی است که به گفته پزشکان ایتالیایی، هیچ نشانه قطعی از چنین بیماری در آن دختر جوان وجود نداشته است و آزمایش‌های انجام‌شده در ایتالیا، وجود سرطان خون در مراح را منتفی دانسته‌اند. مادر مراح نیز تأکید کرده است که دخترش پیش از جنگ سالم بود، اما در ماه‌های اخیر نزدیک به بیست کیلو وزن از دست داد و فقط با چای و بیسکویت روزگار می‌گذراند.

این مادر فلسطینی می‌افزاید: «خانه‌مان ویران شد و خانواده‌ام اکنون در چادری کنار دریا زندگی می‌کنند.»

مرح کوچک‌ترین فرزند خانواده بود. پدرش و شش خواهر و برادرش همچنان در غزه مانده‌اند. مادرش می‌گوید پس از خاکسپاری دخترش قصد دارد نزد خانواده‌اش بازگردد.

شورای شهر «سان جولیانو ترمه» در نزدیکی پیزا اعلام کرده است که برای دفن مراح، قطعه‌ای ویژه مسلمانان را در گورستان خود اختصاص خواهد داد. شهردار این شهر با ابراز همدردی گفت: «ما همچنین مراسمی برای صلح برگزار خواهیم کرد تا یاد مراح تنها غم نباشد، بلکه به تعهدی برای آینده بدل شود. مراح یکی از هزاران کودک و نوجوان فلسطینی است که هر روز در غزه جان می‌بازند و اغلب نه نامی از آنها برده می‌شود و نه داستان زندگی شأن بیان می‌گردد. این بار اما یک نام به جا خواهد ماند.»