۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۵۲

دشمن با هر ماجراجویی در منطقه، سیلی محکمی از نیروهای مسلح خواهد خورد

وزارت دفاع به مناسبت روز صنعت دفاعی، تاکید کرد: دشمنان ایران دریافتند که در پاسخ هر ماجراجویی و خطای محاسباتی در منطقه، سیلی بسیار محکمی از نیروهای مسلح دریافت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مناسبت ۳۱ مرداد روز صنعت دفاعی بیانیه‌ ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی حکومت وابسته پهلوی و پایان استیلای مستشاران نظامی آمریکایی بر مقدرات و امور نیروهای مسلح کشور، فصل تازه ای از خودکفای ی، پویایی و پیشتازی در دستاوردهای دفاعی رقم خورد و با قطع ید نظام سلطه از سرمایه‌های این مرز و بوم و علی رغم چهار دهه تحریم همه جانبه و ظالمانه، صنعت دفاعی کشور به پشتوانه متخصصین و نخبگان مؤمن و متعهد خود تبدیل به یکی از مظاهر رشد، تعالی و بالندگی شده و پیشرفت‌های بزرگ و تحسین برانگیزی را در این حوزه رقم زده است.

دستاوردهای فرزندان ملت در حوزه‌های مختلف موشکی، تسلیحاتی، فضایی و طراحی و تولید انواع جنگ افزارها و ادوات نظامی متناسب با نیاز دفاعی کشور و با فناوری‌ها و استانداردهای روز جهانی، توانست کشور را از اوج وابستگی به بیگانگان به قله‌های خودکفایی و اقتدار برساند و جمهوری اسلامی ایران را تبدیل به قطب اقتدار دفاعی و بازدارندگی در منطقه نماید.

ملت شریف ایران در سایه اتحاد و بصیرت، نتایج این شکوه و اقتدار را در جنگ تحمیلی دوازده روزه اخیر به عینه مشاهده نمود و بر لزوم تولید محصولات دفاعی بازدارنده صحه گذاشت، همچنین رسانه‌های مختلف جهان نیز بارها به پوشش قدرت حیرت انگیز موشکی کشور عزیزمان پرداختند و دشمنان جمهوری اسلامی ایران دریافتند که در پاسخ هر ماجراجویی و خطای محاسباتی در منطقه، سیلی بسیار محکمی از نیروهای مسلح مقتدر کشورمان دریافت خواهند نمود.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تبریک این روز با شکوه به خانواده بزرگ صنعت دفاعی کشور و پاسداشت مقام شهیدان گران قدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به ویژه شهدای دفاع مقدس دوازده روزه با اتکا به تجارب و اندوخته‌های ناشی از مجاهدت‌های ۴۶ ساله اخیر در چارچوب تدابیر و فرامین فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) با تولید، ساخت و آماده سازی تسلیحات و تجهیزات پیشرفته و فناورانه برای پاسخگویی به تهدیدات دشمنان و نیز تعمیق دیپلماسی دفاعی فعال؛ و با تکیه بر توان بومی، بار دیگر با مقام معظم رهبری و فرماندهی معزز کل قوا حضرت امام خامنه‌ای عزیز (مد ظله العالی) تجدید بیعت نموده و ضمن تعهد و پایبندی خود به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی اعلام می‌دارد کارکنان خدوم و ولایتمدار این وزارتخانه در راستای تولید و باز تولید قدرت، تجهیز، تسلیح نیروهای مسلح و تقویت بنیه دفاعی کشور از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.

رامین عبداله شاهی

