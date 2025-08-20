به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش «جزیره» به نویسندگی سهند آقازاده (اقتباس از اثر آثول فوگارد) و کارگردانی علیار ملکی از ۳ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۹ در سالن شماره ۶ بوتیک هنر ایران روی صحنه خواهد رفت.

مهدی جاوید و محمدجواد حشمی‌پور بازیگران این نمایش هستند.

نمایش «جزیره» به تهیه‌کنندگی گروه نمایش «بیدار» اجرا می‌شود و داستان آن شرایط سختی را روایت می‌کند که انسان را به چیزی فراتر از خوی انسانی بدل می‌سازد.

دیگر عوامل این اثر نمایشی عبارتند از طراح لباس و دوخت لباس: فاطمه پولادخوای، طراح صحنه: علیار ملکی، سهند آقازاده، طراح نور: علیار ملکی، سرپرست گروه موسیقی: رادمهر فلاح، نوازنده ویولن: رادمهر فلاح، نوازنده اوت: سیاوش ابراهیمی‌نیا، نوازنده داربوکا: رادین قاسمی، منشی صحنه: فرگل دهکردی، اپراتور نور: امیر معینی، دستیار کارگردان: امیر معینی، مهدی حمزه، مدیر صحنه: امیرحسین قربان‌رضایی، مدیر برنامه‌ریزی: مهدی حمزه، عکاس: فاطمه یحیی، رادمهر فلاح، امیرحسین قربان‌رضایی، فیلمبردار: علیار ملکی، امیرحسین قربان‌رضایی، امیر معینی، تدوین‌گر: رضا قرایی و مشاور رسانه‌ای و تبلیغات: علی کیهانی.

