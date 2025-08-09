بازگشت مرتضی اسماعیل کاشی به صحنه تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «بررسیِ آناتومی و زوایایِ پیشرفتِ شغلیِ آقای بازیگر در شب کریسمس یا مفیستوفلس» با کارگردانی، طراحی و بازی مرتضی اسماعیل کاشی از ۳ شهریور در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه خواهد رفت.

این نمایش به نویسندگی مشترک هاله مشتاقی‌نیا و مرتضی اسماعیل کاشی، اقتباسی آزاد از رمان «مفیستو» نوشته کلاوس مان با ترجمه فرزانه شجاعی آزاد است. این نمایشنامه تلاش کرده است تا با خوانشی متفاوت، طراحی ساختار دیگرگونه و پردازش خطوط داستانی تازه، به روایتی مستقل و امروزی دست یابد تا فاصله‌ای آگاهانه با نسخه ادبی رمان ایجاد کند.

«بررسی آناتومی و زوایای پیشرفتِ شغلیِ آقای بازیگر در شب کریسمس یا مفیستوفلس»، در کمپانی تئاتر کمپ (آموزشگاه هنرهای نمایشی خورشید) تولید شده است. این کمپانی با مدیریت اسماعیل کاشی با هدف تهیه، تولید و اجرای تئاتر در داخل و خارج از کشور است.

اجرای پیشین اسماعیل کاشی نمایش «انسان / اسب، پنجاه / پنجاه» با بیش از ۲۰۰ اجرا، با استقبال مواجه شده بود.

عکس از مجتبی رحامیان است.