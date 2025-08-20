پزشکیان: اجرای توافقات میان ایران و بلاروس را شخصاً پیگیری خواهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در نشست هیئت‌های عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس، ضمن قدردانی از مواضع صریح و قاطع الکساندر لوکاشنکو رئیس‌جمهور بلاروس در محکومیت حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به خاک جمهوری اسلامی ایران و تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان، اظهار کرد: سخنرانی جنابعالی در اجلاس سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا بسیار اثرگذار بود، به‌ویژه آنجا که با اشاره به تجربه تلخ انفجار نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل، همدردی عمیق خود را با دولت و ملت ایران در قبال هدف قرار گرفتن مناطق غیرنظامی و تأسیسات هسته‌ای کشورمان ابراز کردید.

رئیس جمهور افزود: رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا با نقض آشکار قوانین بین‌المللی و منشور ملل متحد، اقدام به تجاوز به خاک جمهوری اسلامی ایران کردند؛ حملاتی که در بحبوحه مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا پیرامون موضوع هسته‌ای رخ داد. جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه آغازگر جنگ و تجاوز نبوده است، اما در صورت هرگونه تعرض دشمنان، پاسخ قاطع و بازدارنده خواهد داد.

پزشکیان همچنین تأکید کرد: تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، بخشی از تلاش غرب برای گسترش نفوذ و سلطه جهانی است و این تهدیدها محدود به ایران نخواهد ماند؛ بلکه استقلال سایر کشورها را نیز هدف قرار خواهد داد.

رئیس جمهور با اشاره به اشتراک نظر دو کشور در مقابله با تحریم‌های غیرقانونی و حمایت از چندجانبه‌گرایی و حق حاکمیت کشورها خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران آماده است تجربیات ارزشمند خود در مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها را در اختیار دوستان و شرکای خود قرار دهد.

پزشکیان در ادامه افزود: نمایندگان ایران و بلاروس همواره در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی همکاری و رایزنی‌های نزدیکی داشته‌اند و تهران آمادگی دارد این همکاری‌ها را بیش از پیش تقویت کند. همان‌گونه که ایران با فدراسیون روسیه معاهده همکاری‌های راهبردی امضا کرده است، آمادگی داریم چنین الگویی را در چارچوب روابط دوستانه و برادرانه با بلاروس نیز دنبال نمائیم.

رئیس‌جمهور ایران ضمن تبریک عضویت بلاروس در گروه بریکس اظهار داشت: معتقدیم تقویت و تثبیت جایگاه ساختارهای اقتصادی و سازمان‌های نوظهور همچون اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بریکس و سازمان همکاری شانگهای، بسترهای تازه‌ای برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و سیاسی میان اعضا فراهم خواهد آورد.

پزشکیان همچنین روابط دوجانبه دو کشور را رو به توسعه دانست و تأکید کرد: ارتباطات مردمی باید هم‌سطح روابط دولت‌ها گسترش یابد. توافقات میان دو کشور را شخصاً پیگیری خواهم کرد. حجم کنونی مبادلات تجاری در مقایسه با ظرفیت‌های موجود ناچیز است و باید ارتقا یابد. روابط دو ملت باید عمیق‌تر و پایدارتر پایه‌ریزی شود.

در ادامه این نشست، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به روابط دیرینه تهران و مینسک تصریح کرد: در سه دهه گذشته همکاری‌های ارزشمندی میان دو کشور شکل گرفته است. تنها در یک سال اخیر حجم تجارت دوجانبه ۱۴ درصد افزایش یافته و امکان رشد بیش‌تر آن نیز وجود دارد. لغو روادید می‌تواند نقشی کلیدی در ارتقای همکاری‌های دو جانبه ایفا کند. همچنین می‌توان با تدوین یک سند راهبردی مشترک، روابط را به سطحی جدید و پایدار ارتقا داد.

همچنین صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با اشاره به علاقه‌مندی مردم ایران به بلاروس، اظهار داشت: سالانه حدود ۹ میلیون گردشگر ایرانی به مقاصد مختلف جهان سفر می‌کنند و علاقه‌مندیم بخشی از آنان از بلاروس دیدن کنند. در مقابل، ایران نیز دارای ظرفیت‌های گسترده‌ای برای حضور گردشگران بلاروسی است. لغو روادید و برقراری پروازهای مستقیم با تصمیم رؤسای جمهور دو کشور می‌تواند موانع همکاری‌های گردشگری را مرتفع سازد.