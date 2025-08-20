به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، چرا به ترخیص کار گمرک نیاز داریم؟ با وجود اینکه به نظر می‌رسد ترخیص کالا از گمرک، روند اداری ساده‌ای دارد اما در حقیقت فرایندی چندلایه و تخصصی است که کوچک‌ترین خطا منجر به تأخیرهای طولانی، پرداخت هزینه‌های اضافی یا حتی بروز مشکلات قانونی می‌شود. در چنین شرایطی، وجود فردی خبره و آشنا به قوانین و رویه‌های گمرکی، ضرورتی انکارناپذیر است. ترخیص کار گمرک متخصصی است که با دانش، تجربه و تسلط بر قوانین، مسیر پیچیده‌ی ترخیص را برای صاحبان کالا هموار می‌سازد. به همین دلیل است که بسیاری از شرکت‌های بازرگانی و تجار، امور گمرکی خود را به ترخیصکاران می‌سپارند تا در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه، کالاهای آنها را از گمرک خارج کرده و به مقصد برسانند.

ترخیص کار گمرک کیست؟

ترخیص کار گمرک، شخص حقیقی یا حقوقی است که با دریافت وکالت از صاحب کالا، مسئولیت انجام تمام مراحل ترخیص کالاهای وارداتی از گمرک را بر عهده می‌گیرد. به بیان ساده، ترخیص‌کار وکیل قانونی صاحب کالا در امور گمرکی محسوب می‌شود. وظیفه اصلی ترخیص کار، خروج قانونی و اصولی کالا از گمرک است. اما این وظیفه فقط با آشنایی کامل به قوانین و مقررات گمرکی و در اختیار داشتن مدارک و مجوزهای معتبر امکان‌پذیر خواهد بود. به همین خاطر، یک ترخیص‌کار حرفه‌ای علاوه بر صلاحیت قانونی، باید تجربه و دانش کافی در حوزه امور گمرکی داشته باشد. با وجود چنین مهارتیف فرآیند ترخیص به خوبی انجام گرفته و از نظر زمان و هزینه نیز به‌صرفه‌تر خواهد بود. در عین حال، صاحبان کالا درگیر پیچیدگی‌های اداری و مشکلات احتمالی نمی‌شوند.

اهمیت استفاده ازخدمات ترخیص کار گمرک

چرا به ترخیص کار گمرک نیاز داریم؟ در هر معامله تجاری، یکی از مهم‌ترین تعهدات طرفین، تحویل کالا در زمان مقرر است. هرگونه تأخیر در ترخیص کالا از گمرک، خسارت‌های مالی و اعتباری قابل‌توجهی را برای صادرکننده یا واردکننده به همراه خواهد داشت. به همین خاطر، واگذاری امور گمرکی به ترخیص‌کار حرفه‌ای که با قوانین، مراحل و پیچیدگی‌های این فرآیند آشنایی کامل دارد، بهترین راهکار برای جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه خواهد بود.

وظایف اصلی ترخیص کار گمرک

وظایف ترخیص‌کار بین‌المللی گمرک به شرح زیر است:

امور اداری و مستندسازی

تهیه و جمع‌آوری مدارک مورد نیاز برای ترخیص کالا مانند بارنامه، پروفرما، پیش‌فاکتور، پکینگ‌لیست، اظهارنامه‌های گمرکی، برگه‌های ثبت سفارش و پرداخت.

ثبت اسناد و تطبیق آنها با قوانین و مقررات موجود.

دسته‌بندی کالاها برای محاسبه صحیح مالیات و عوارض.

امور حقوقی و نمایندگی

دریافت وکالت قانونی از صاحب کالا برای انجام کلیه امور ترخیص.

اخذ مجوزهای لازم از مراجع قانونی کشور.

نمایندگی صاحب کالا در مقابل گمرک و پرداخت هزینه‌های مربوطه.

امور اجرایی و عملیاتی

حضور در گمرک جهت پیگیری مراحل ترخیص.

پرداخت عوارض، تعرفه‌ها و مالیات‌های گمرکی.

دریافت کالا از انبارهای گمرک، بارگیری و تخلیه بار.

مشاوره و پشتیبانی تخصصی

آشنایی کامل با قوانین و مقررات صادرات و واردات، نرخ عوارض و تعرفه‌های گمرکی.

ارائه مشاوره به بازرگانان برای جلوگیری از ضررهای جانبی و تسریع در فرآیند ترخیص.

آماده‌سازی اطلاعات مربوط به کشور مبدأ و مقصد کالا برای تسهیل تجارت بین‌المللی.

الزامات حرفه‌ای

دارا بودن پروانه حق‌العمل‌کاری صادره از گمرک جمهوری اسلامی ایران.

تمدید سالانه پروانه با امکان تمدید تا ۵ سال در صورت عدم تخلف.

فعالیت به صورت شخص حقیقی یا شرکت خصوصی دارای مجوز رسمی.

مزایای استفاده از ترخیص‌کار بین‌المللی

ترخیص‌کار بین‌المللی گمرک به عنوان نماینده قانونی و تخصصی بازرگانان، تمام اقدامات مربوط به جمع‌آوری مدارک و اخذ مجوزها تا پرداخت هزینه‌ها و دریافت کالا از گمرک را انجام می‌دهد. به این ترتیب، روند تجارت خارجی سریع‌تر، کم‌هزینه‌تر و قانونی‌تر پیش می‌رود. چرا به ترخیص کار گمرک نیاز داریم؟

تخصص و تجربه در امور گمرکی آشنایی کامل با قوانین و مقررات گمرکی و تسلط بر فرآیندهای پیچیده و تغییرات مداوم، همراه با تکمیل صحیح اسناد و مدارک. صرفه‌جویی در زمان تسریع در انجام مراحل ترخیص به کمک تخصص و تجربه، و آزاد شدن وقت برای تمرکز بر سایر جنبه‌های کسب‌وکار. کاهش هزینه‌ها جلوگیری از جریمه‌ها و هزینه‌های اضافی ناشی از اشتباه در مدارک و ناآگاهی از قوانین، و کمک به صرفه‌جویی مالی. دسترسی به شبکه‌های گسترده بهره‌مندی از ارتباطات گسترده در صنعت حمل و نقل و گمرک برای تسهیل ترخیص و حل سریع‌تر مشکلات. پشتیبانی و مشاوره حرفه‌ای ارائه راهکارها و استراتژی‌های کاربردی در زمینه واردات و صادرات برای افزایش کارایی و کاهش ریسک‌ها. مدیریت ریسک و حل مشکلات شناسایی سریع موانع و مشکلات در روند ترخیص، مدیریت ریسک‌ها و جلوگیری از تأخیرات غیرضروری. آشنایی با تغییرات قانونی پیگیری مستمر تغییرات در قوانین و مقررات گمرکی و اطمینان از اجرای صحیح فرآیندهای ترخیص مطابق با قوانین جاری.

ویژگی‌های یک ترخیص‌کار گمرک حرفه‌ای

مهم‌ترین ویژگی‌های ترخیص‌کار گمرک معتبر عبارتند از:

امانتداری و جلب اعتماد: رعایت اصول امانتداری و توانایی ایجاد اعتماد در میان بازرگانان.

آشنایی با قوانین و اصطلاحات گمرکی: تسلط کامل بر مفاهیم، مقررات و جدیدترین ضوابط گمرکی.

توانایی اخذ مجوزها: امکان دریافت مجوزهای لازم برای واردات و صادرات کالا.

سرعت در ترخیص کالا: توانایی انجام کلیه مراحل ترخیص در کوتاه‌ترین زمان ممکن.

مهارت در طبقه‌بندی کالا: توانایی دسته‌بندی انواع کالا و تعیین ارزش آن‌ها بر اساس قواعد اینکوترمز، ارزش اظهاری و ارزش استنباطی.

تسلط بر تنظیم اسناد گمرکی: آشنایی با مجوزهای ورود و صدور کالا و توانایی تهیه اسناد موردنیاز جهت ثبت اظهارنامه.

دانش انبارداری و تشریفات گمرکی: آشنایی کامل با اصول انبارداری و اوراق صادره از سوی گمرک.

پیگیری و حل اختلافات: همراهی با محموله در تمامی مراحل ارزیابی و پیگیری مشکلات احتمالی در مراجع حل اختلاف.

چرا برای فرآیند ترخیص کالا به ترخیص کار گمرک نیاز داریم؟

ترخیص‌کاران با آخرین قوانین، بخشنامه‌ها و رویه‌های گمرکی آشنا هستند و می‌دانند برای هر نوع کالا چه مدارکی نیاز است و چه مسیری باید طی شود. بدیهی است که تجربه و شناخت مسیرهای اداری باعث می‌شود پروسه ترخیص سریع‌تر انجام شود و کالا مدت زیادی در انبارهای گمرک معطل نماند.

با کوتاه شدن زمان ترخیص، هزینه‌های انبارداری، دموراژ (هزینه دیرکرد) و سایر هزینه‌های جانبی کاهش پیدا می‌کند.

راکد ماندن کالا در انبار مساوی با خواب سرمایه است. به کمک ترخیص‌کار، سرمایه سریع‌تر به چرخه تجارت بازمی گردد و تاجر دچار خسارت نمی‌شود.

با ترخیص سریع‌تر، کالا به موقع به بازار عرضه می‌شود و نیازی به افزایش قیمت برای جبران خسارت وجود نخواهد داشت؛ در نتیجه، محصول از رقابت با کالاهای مشابه عقب نمی‌ماند.

کوچک‌ترین اشتباه در اظهار کالا، طبقه‌بندی تعرفه یا مدارک موجب جریمه یا حتی توقیف کالا می‌گردد. ترخیص‌کار با تجربه این ریسک‌ها را به حداقل می‌رساند.

سوالات متداول

همکاری با ترخیص‌کار بین‌المللی چه مزیتی برای تجار تازه‌کار دارد؟

ترخیص‌کاران بین‌المللی با تجربه‌ای که دارند، تمامی مراحل را برای تجار تازه‌کار توضیح داده و از بروز خطاهایی که ممکن است به دلیل ناآشنایی با قوانین رخ دهد، جلوگیری می‌کنند.

آیا ترخیص‌کار بین‌المللی در انتخاب مسیر حمل‌ونقل و کاهش ریسک کمک می‌کند؟

این افراد به دلیل آشنایی با قوانین کشورها و مسیرهای حمل‌ونقل، بهترین گزینه‌ها را پیشنهاد می‌دهند تا ریسک و هزینه‌های اضافی کاهش پیدا کند.

ترخیص‌کار بین‌المللی چه نقشی در تسهیل صادرات دارد؟

این افراد علاوه بر ترخیص کالا در مقصد، مدارک و مجوزهای مورد نیاز صادرات را آماده کرده و فرآیند خروج کالا از کشور مبدأ و ورود به کشور مقصد را ساده‌تر می‌کنند.

اگر در حین ترخیص کالا مشکلی پیش بیاید، ترخیص‌کار چه کمکی می‌کند؟

ترخیص‌کاران بین‌المللی به دلیل تسلط بر قوانین، مشکلات احتمالی مانند اختلاف در ارزش‌گذاری، تعرفه یا مدارک ناقص را از راه‌های قانونی پیگیری و حل می‌کنند.

آیا همکاری با ترخیص‌کار بین‌المللی در کاهش ریسک جریمه‌های گمرکی تاثیر دارد؟

چون ترخیص‌کاران با دقت تمام اسناد را تکمیل کرده و تمام مراحل را مطابق قوانین پیش می‌برند، احتمال بروز خطا و جریمه به حداقل می‌رسد.

اگر به ترخیص کار گمرک حرفه‌ای نیاز دارید می‌توانید از ترخیص کاران گمرک گروه بازرگانی ملل تجارت کمک بگیرید.

