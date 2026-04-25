سرپرست جدید گمرک سومار منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران، الماس کریمی به عنوان سرپرست گمرک سومار معرفی و منصوب شد.

بر اساس این حکم، مسئولیت اداره گمرک سومار به کریمی واگذار شده تا امور این مجموعه را در مسیر اهداف تعیین‌شده پیش ببرد.

سرپرست جدید گمرک سومار پیش از این نیز در حوزه‌های مختلف گمرکی دارای سوابق مدیریتی بوده و تجربه فعالیت در بخش‌های اجرایی را در کارنامه خود دارد.

از جمله مسئولیت‌های پیشین وی می‌توان به معاونت امور گمرکی در گمرک پرویزخان و مدیریت گمرک خسروی اشاره کرد که نشان‌دهنده تجربه قابل توجه او در این حوزه است.

انتصاب کریمی در حالی صورت گرفته که گمرک سومار به عنوان یکی از مبادی مهم تجاری، نقش قابل توجهی در مبادلات اقتصادی منطقه ایفا می‌کند.