به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در مردادماه، رویدادی متفاوت و پُرشور به میزبانی شرکت فریرآساطب برگزار شد؛ جایی که جمعی از فعالان دیابتی نوع یک، برخی از والدین پیگیر و دغدغه‌مند کودکان دیابتی و خیریه دیابت در فضایی صمیمی و حرفه‌ای گردهم آمدند.

این جمع، با حضور افتخاری دکتر عادل جاهد، فوق تخصص غدد و متابولیسم و لیدر موضوعات تکنولوژی‌محور در حوزه دیابت و تکنولوژی، غنا و اعتبار دوچندانی یافت. شرکت فریرآساطب، به‌عنوان پیشگام در تکنولوژی‌های نوین دیابت و حامی آموزش‌های علمی، با هدف ارتقای آگاهی و اطلاع رسانی اخبار جدید، این رویداد را با تمرکز بر تجربه کاربری، تبادل نظر و آموزش عملی در خصوص سنسورهای پایش مداوم قند سایبایونیکس و تاثیر آن بر کنترل دقیق‌تر و راحت‌تر دیابت برگزار کرد. این گردهمایی، فرصتی بود برای گفت‌وگو درباره آخرین فناوری‌های پایش قند، سنسورهای پایش مداوم قند (تست قند بدون سوزن، بدون خون گیری)، بیمه سنسورها برای کودکان دیابتی زیر ۱۶ سال و اسکن تحلیلی قند خون فریسنس.

تکنولوژی پایش قند، از نگاه کسانی که با آن زندگی می‌کنند

در این برنامه، شرکت‌کنندگان از تجربه‌های شخصی خود در استفاده‌ی روزمره از تکنولوژی‌های پیشرفته، به‌ویژه سنسورهای پایش مداوم قند (CGM)، سخن گفتند. مادرانی روایت می‌کردند که حالا حتی در دورترین فاصله‌ها هم می‌توانند لحظه‌به‌لحظه قند خون فرزندشان را روی گوشی خود ببینند؛ آرامشی که پیش‌تر حتی تصورش را هم نمی‌کردند. پدرانی می‌گفتند شب‌هایی که با ترس از افت ناگهانی قند از خواب می‌پریدند، با هشدارهای دقیق و به‌موقع سنسور به پایان رسیده است. جوانان دیابتی نیز از این می‌گفتند که آلارم‌های هوشمند سنسور دوره‌های افت یا افزایش قند خون را کاهش داده و به آنها کمک کرده تا مدیریت دقیق‌تر و مؤثرتری بر دیابت خود داشته باشند.

چالش‌هایی همچون پیگیری دریافت هزینه سنسورها از بیمه‌ها، آخرین اخبار حوزه دیابت و دغدغه‌های رایج کاربران نیز مطرح شد و امکاناتی مانند استفاده از سیستم اسکن تحلیلی قند خون فریسنس؛ سیستمی که با هدف رفع چالش‌های روش‌های سنتی تست قند خون خلق شده و با افزودن عناصر تعاملی و بازی‌سازی(Gamification)، تجربه‌ای نوین، ساده‌تر و در عین حال هوشمندتر از پایش قند را فراهم می‌کند نیز بحث شد.

اولین واحد نصب و آموزش سنسور در ایران برای کودکان دیابتی

برگزاری این رویداد، فرصتی بود برای نشان دادن چهره واقعی فریر آسا طب به‌عنوان یک شرکت تکنولوژی‌محور، آینده‌نگر و متعهد به آموزش. تأثیر فناوری تنها محدود به محصولات نیست؛ بلکه در خدمات پس از فروش، طراحی تجربه‌ی کاربر، ارتباط مستمر با مشتریان و تیم آموزش نیز به‌وضوح دیده می‌شود.

فریر آسا طب با درک اهمیت آموزش و پشتیبانی تخصصی، واحدی ویژه برای نصب و آموزش سنسورهای پایش قند سایبایونیکس راه‌اندازی کرده است؛ واحدی که فراتر از آموزش فنی، به ارتقای تجربه احساسی و روانی کاربران، به‌ویژه کودکان دیابتی، توجه ویژه‌ای دارد.

این واحد که در فضای داخلی شرکت راه‌اندازی شده، به اتاق بازی کودک نیز مجهز است؛ فضایی آشنا و دوست‌داشتنی برای کودکان تا در نخستین تجربه نصب سنسور، احساس آرامش و امنیت داشته باشند. در این محیطی آرام و قابل‌اعتماد هم‌زمان با نصب سنسور، والدین نیز آموزش‌های لازم را به‌صورت فردی و دقیق دریافت می‌کنند و کودک در کنار خانواده درک کاملی از تکنولوژی و شیوه استفاده صحیح از آن خواهند داشت.

در جریان رویداد اخیر، به‌صورت رسمی از این مرکز رونمایی شد؛ مرکزی که با توجه به ترکیب آموزش، تجربه کاربری، پشتیبانی، اولین مرکز نصب و سنسور در ایران به شمار می‌رود که حتی در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز نمونه مشابهی از آن وجود ندارد.

سنسور پایش مداوم قند یک کالای لوکس نیست و استاندارد مدیریت دیابت روز دنیاست.

دکتر عادل جاهد فوق تخصص غدد و متابولیسم و لیدر موضوعات تکنولوژی‌محور در حوزه‌ی دیابت که خود نیز با دیابت نوع یک زندگی می‌کند، در این جلسه از منظر یک پزشک و یک کاربر واقعی، درباره‌ی مسیر پیشرفت فناوری‌های مدیریت دیابت، به‌ویژه سنسورهای پایش مداوم قند سخن گفتند.

او با تأکید بر اینکه سنسورها نه یک ابزار لوکس، بلکه بخشی از استاندارد مدیریت دیابت در دنیاست، به چالش‌هایی پرداخت که در مسیر دسترسی عمومی به این تکنولوژی در ایران وجود دارد. به گفته‌ی او طبق گابدلاین های جهانی برای تمامی افرادی که از انسولین استفاده می‌کنند، استفاده از سنسورها توصیه شده است.

وی بر اهمیت آموزش، مطالبه‌گری آگاهانه و توسعه فرهنگ استفاده از فناوری تأکید کرد و افزود: دانش در این حوزه به‌تدریج شکل می‌گیرد؛ باید مسیر یادگیری را طی کرد و بر اساس استانداردهای علمی، تصمیم گرفت.

دکتر جاهد همچنین به گام مهم بیمه‌ای نیز اشاره کردند که از بهمن ۱۴۰۳ بر اساس مصوبه، صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، هزینه خرید سالانه تا ۱۴ عدد سنسور برای کودکان زیر ۱۶ سال را با سقف ۷۰ میلیون تومان را پرداخت می‌کند. او این حمایت را مقدمه‌ای دانست برای تسهیل دسترسی همه بیماران به تکنولوژی روز دنیا، اما یادآور شد که چالش های مرتبط، آموزشی و اجرایی همچنان نیاز به کار مداوم دارند.

در پایان این رویداد، شرکت‌کنندگان بازخوردهایی مثبت و سازنده نسبت به عملکرد فریرآساطب ارائه کردند. بسیاری از مهمانان، این مجموعه را نه صرفاً یک شرکت تجاری، بلکه نهادی دانستند که با شفافیت، تعهد و دلسوزی واقعی در کنار افراد دیابتی ایستاده است.

آنها بر این باور بودند که خدمات آموزشی و پشتیبانی فریرآساطب، چه در قالب حضوری و چه از طریق روش‌های آنلاین، می‌تواند به افزایش آگاهی و بهبود کیفیت زندگی افراد دیابتی در سراسر کشور کمک کند. این بازخوردها نشان داد که اعتمادسازی، هنگامی‌که با علم، تکنولوژی و همدلی همراه شود، می‌تواند مسیر مراقبت از دیابت را برای هزاران خانواده روشن‌تر و قابل‌دسترس‌تر کند.

