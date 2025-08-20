به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری صبح چهارشنبه در نشست کارگروه تخصصی طرح جامع شهر با حضور نمایندگان سمنها در حوزه زیست محیطی افزود: نظرات و دیدگاههای مردم برای ما قابل احترام و نقش بسزا و تعیین کنندهای در روند توسعه و پیشرفت منطقه و پیشبرد برنامههای جامع شهری دارد.
وی با بیان اینکه نظرات سازنده و خواستهای مردمی در پیشبرد طرحها و پروژههای عمرانی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان نقش تعیین کنندهای دارد، تاکید کرد: بدون همراهی و مشارکت مردم، تحقق اهداف پروژهها و اجرایی کردن طرحهای جامع شهری دشوار خواهد بود.
نماینده عالی دولت در شهرستان گناوه گفت: با توجه به اینکه نگاه و رضایتمندی مردم بیشتر به مسائل حوزه عمرانی مرتبط دارد، برنامههای خوبی در این حوزه دنبال خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: باید در حوزه پروژههای عمران شهری نگاه خاصی به نیاز بانوان که قشر تأثیرگذار هستند، داشته باشیم.
اسفندیاری، فراهم کردن مکانهای خاص نظیر پارک و سالنهای ورزشی ویژه بانوان را بسیار ضروری دانست و افزود: باید بانوان از امکانات شهری بدون دغدغه بتوانند استفاده کنند.
وی با اشاره به نقش سازمانهای مردم نهاد در بیان مطالبات عمومی، افزود: سمنها میتوانند بهعنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان عمل کرده و با ارائه دیدگاهها و پیشنهادهای کارشناسی، زمینهساز اجرای هرچه بهتر طرحهای شهری شوند.
فرماندار گناوه بیان کرد: طرح جامع شهر گناوه یک طرح کامل و حائز اهمیت است که به صورت علمی و فنی نیازهای مهم شهر در آن با بهره گیری از نظرات و دیدگاههای انجمنهای مردم نهاد و همراهی دستگاههای اجرایی دیده شده است.
فرماندار گناوه تاکید کرد: با توجه به ظرفیت و قابلیتهای خوبی که بندر ریگ دارا است برنامه خوبی را در این منطقه دنبال و اجرایی خواهیم کرد.
