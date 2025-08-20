به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بعد از انتشار تصویر نشست اخیر رهبران اروپایی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خصوص اوکراین در دفتر بیضی توسط کاخ سفید موجی از تمسخر فضای مجازی را در برگرفته است.
کاخ سفید با انتشار این تصویر نوشت: دونالد ترامپ رئیس جمهور صلح است.
کاربران فضای مجازی تاکید کردند که این تصویر توهین به رهبران کشورهای اروپایی و ملتهای آنها است. یکی از این کاربران نوشت: دیدن این اروپاییهای احمق که این طوری مورد اهانت قرار میگیرند جالب است.
یک کاربر دیگر نیز با اشاره به چهره امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه نوشت: ماکرون هر کاری برای ناکام گذاشتن این معامله میکند.
کاربران دیگر نیز با ابراز ناخرسندی نسبت به این تصویر نوشتند که تسلیم شدن نمیتواند قدرت نامیده شود.
یکی از کاربران نیز تصویر مذکور را این گونه توصیف کرد: کودکانی که گرد میز مدیر مدرسه جمع شدهاند.
کاربر دیگری نیز با انتقاد از توصیف ترامپ به عنوان رئیس جمهور صلح تصویر کاریکاتور پاکسازی نژادی در غزه توسط ترامپ را منتشر کرد.
