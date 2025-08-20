  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۳۴

موج تمسخر نشست با «ترامپ» در فضای مجازی؛ «اروپایی‌های احمق تحقیر شدند»

موج تمسخر نشست با «ترامپ» در فضای مجازی؛ «اروپایی‌های احمق تحقیر شدند»

انتشار تصویر رهبران اروپایی در حالی که دور میز ترامپ جمع شده و با دقت به سخنان وی گوش می‌دهند توسط کاربران فضای مجازی مورد تمسخر قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بعد از انتشار تصویر نشست اخیر رهبران اروپایی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خصوص اوکراین در دفتر بیضی توسط کاخ سفید موجی از تمسخر فضای مجازی را در برگرفته است.

کاخ سفید با انتشار این تصویر نوشت: دونالد ترامپ رئیس جمهور صلح است.

کاربران فضای مجازی تاکید کردند که این تصویر توهین به رهبران کشورهای اروپایی و ملت‌های آنها است. یکی از این کاربران نوشت: دیدن این اروپایی‌های احمق که این طوری مورد اهانت قرار می‌گیرند جالب است.

موج تمسخر نشست با «ترامپ» در فضای مجازی؛ «اروپایی‌های احمق تحقیر شدند»

یک کاربر دیگر نیز با اشاره به چهره امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه نوشت: ماکرون هر کاری برای ناکام گذاشتن این معامله می‌کند.

موج تمسخر نشست با «ترامپ» در فضای مجازی؛ «اروپایی‌های احمق تحقیر شدند»

کاربران دیگر نیز با ابراز ناخرسندی نسبت به این تصویر نوشتند که تسلیم شدن نمی‌تواند قدرت نامیده شود.

موج تمسخر نشست با «ترامپ» در فضای مجازی؛ «اروپایی‌های احمق تحقیر شدند»

یکی از کاربران نیز تصویر مذکور را این گونه توصیف کرد: کودکانی که گرد میز مدیر مدرسه جمع شده‌اند.

موج تمسخر نشست با «ترامپ» در فضای مجازی؛ «اروپایی‌های احمق تحقیر شدند»

کاربر دیگری نیز با انتقاد از توصیف ترامپ به عنوان رئیس جمهور صلح تصویر کاریکاتور پاکسازی نژادی در غزه توسط ترامپ را منتشر کرد.

موج تمسخر نشست با «ترامپ» در فضای مجازی؛ «اروپایی‌های احمق تحقیر شدند»

کد خبر 6565733

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • شهروند IR ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
      0 0
      پاسخ
      بفکر خودمون باشیم ، غافلگیر دوباره نشیم، مردم خودمون واجب ترن . از اون ها آبی برای مردم ایران گرم نمیشه .

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها