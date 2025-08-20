به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در غرب آسیا با اشاره به دیدار وی (ترامپ) با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در آلاسکا، گفت که مدت زمان این دیدار بسته به پیشرفت ما در مذاکرات برای حل و فصل جنگ اوکراین تعیین شد.

ویتکاف درباره این دیدار که در انکوریج آلاسکا برگزار شد، گفت: زمان نسبتاً زیادی آنجا ماندیم زیرا درباره نحوه دستیابی به توافق صلح، پیشرفت واقعی حاصل شد.

وی با اشاره به ماهیت توقف موقت اقدامات نظامی یا همان آتش‌بس اضافه کرد: نقض توافق آتش‌بس خیلی خیلی آسان است زیرا تمام ملزومات به آن پیوست نشده است.

فرستاده ترامپ افزود: اما توافق صلح بسیار متفاوت و مستحکم است. رئیس جمهور آمریکا در دیدار آلاسکا رفته رفته احساس کرد که ما بسیاری از پیش‌نیازهای پذیرفته‌شده برای توافق صلح را در اختیار داریم و بنابراین، چرا یک توافق کامل صلح را دنبال نکنیم؟

پوتین و ترامپ ۱۵ آگوست در پایگاه نظامی آمریکا در آلاسکا با یکدیگر دیدار کردند. مکالمات و مذاکرات آنها حدود سه ساعت طول کشید و تغییر فرمت را نیز شامل شد. در ابتدا مذاکرات خصوصی در لیموزین ترامپ در مسیر رسیدن به محل اصلی دیدار و سپس فرمتی با اضافه شدن دو مقام به هر کدام از طرفین مذاکرات. در طرف روسیه، یوری اوشاکوف، مشاور پوتین و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه و در طرف آمریکا، مارکو روبیو، وزیر خارجه و ویتکاف حضور داشتند.

ترامپ پس از دیدار از پیشرفت در مذاکرات خبر داد؛ هرچند یادآور شد که طرفین درباره همه مسائل به توافق نرسیدند. وی در ادامه در گفتگو با فاکس‌نیوز، نشست انکوریج را «۱۰ از ۱۰» توصیف و تاکید کرد که بر سر بسیاری از مواضع توافق صورت گرفته است و آنچه در ادامه اتفاق خواهد افتاد، به کی‌یف بستگی دارد. وی نسبت به احتمال دستیابی به توافق صلح درباره جنگ اوکراین در آینده‌ای نزدیک ابراز اطمینان کرد.