به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکاینیوز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا میگوید که امکان داد این کشور به عنوان بخشی از توافق صلح بین اوکراین و روسیه، به کییف کمک هوایی ارائه دهد!
ترامپ که روز جمعه در کاخ سفید میزبان ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین و تعدادی از رهبران اروپایی بود، بعد از این دیدار گفت که «وقتی پای امنیت در میان باشد، اروپاییها آماده اعزام نیروی زمینی هستند. ما تمایل داریم به آنها کمک کنیم به ویژه احتمالا از طریق هوایی.»
رئیس جمهور آمریکا دراینباره شفافسازی نکرد اما کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید گفت که کمک هوایی آمریکا «یک گزینه و احتمال است.» به گفته وی، ترامپ به روشنی اعلام کرد که نیروی زمینی از آمریکا به اوکراین اعزام نخواهد شد اما قطعا میتوانیم در بخش هماهنگی و به آنها کمک و شاید برایشان سایر ضمانتهای امنیتی فراهم کنیم.»
کمک هوایی میتواند به اشکال مختلف از جمله سامانههای پدافند موشکی یا جنگندههای مجری اجرای منطقه پرواز ممنوع ارائه شود اما هنوز مشخص نیست که آمریکا تحت هر گونه توافق صلح پیشنهادی چه نقشی ایفا خواهد کرد.
