«گاردین»: نزدیک بود نشست «ترامپ» و «زلنسکی» متشنج شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه گاردین گزارش داد که نزدیک بود نشست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولودیمیر زلنسکی همتای اوکراینی اش در کاخ سفید متشنج شود.
بر اساس این گزارش، زلنسکی نزدیک بود ترامپ را با سخنانش عصبانی کند چرا که در حال بر شمردن اولویتهای کی یف بود و به تلاشهای رئیس جمهور آمریکا برای تسریع سخنانش بی توجهی میکرد.
لازم به ذکر است که بعد از انتشار تصویر نشست اخیر رهبران اروپایی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خصوص اوکراین در دفتر بیضی توسط کاخ سفید موجی از تمسخر فضای مجازی را در برگرفته است.
کاربران فضای مجازی تاکید کردند که این تصویر توهین به رهبران کشورهای اروپایی و ملتهای آنها است. یکی از این کاربران نوشت: دیدن این اروپاییهای احمق که این طوری مورد اهانت قرار میگیرند جالب است.
نظر شما