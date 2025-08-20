پزشکیان: مذاکرات و توافقات خوبی با بلاروس داشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رییس جمهور کشورمان ظهر امروز چهارشنبه در ادامه برنامههای سفر به بلاروس، در نشست مطبوعاتی مشترک با رئیس جمهور این کشور، ضمن قدردانی از میزبانی شایسته دولت جمهوری بلاروس، رئیس جمهوری محترم و همکاران وی اظهار کرد: روابط با بلاروس در عالیترین سطح ممکن پیگیری میشود و این سفر از نقاط عطف در روابط دو کشور است که نتایج آن را قطعاً در آینده و در روند رو به رشد همکاریها شاهد خواهیم بود.
رئیس جمهور افزود: بلاروس کشوری مهم در منطقه راهبردی اوراسیا و شریکی قابل اعتماد برای جمهوری اسلامی ایران است. نقشه راه جامع همکاری دو کشور (۲۰۲۶-۲۰۲۳) روند مناسبات را به خوبی روشن ساخته است و تلاش خواهیم کرد به طور کامل اجرایی شود؛ جمهوری اسلامی ایران اولویت بالایی برای توسعه مناسبات با جمهوری بلاروس قائل است.
پزشکیان با اشاره به اینکه امروز مذاکرات خوبی با رییس جمهور بلاروس داشتیم و به توافقات خوبی رسیدیم، تصریح کرد: در خصوص روابط دوجانبه، تحولات منطقهای و بینالمللی، رایزنی و تبادل نظر کردیم و در بسیاری از موضوعات از نقطه نظرات مشترکی برخورداریم. مایلم تاکید کنم که جمهوری اسلامی ایران برای تقویت روابط خود با بلاروس هیچ محدودیتی قائل نیست و در این ارتباط از اجرای کامل نقشه راه روابط دو کشور که در جریان سفر قبلی رئیس جمهور بلاروس به تهران به امضا رسید، حمایت میکنیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه خوشبختانه مقامات و وزرای دو کشور طی یکسال اخیر تعاملات بسیار خوبی با یکدیگر داشتند و گامهای بزرگی در جهت گسترش روابط برداشتهاند، به برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در ماههای اخیر در مینسک اشاره کرد و گفت: امیدواریم با اسنادی که در این سفر در زمینههای مختلف اقتصادی، فرهنگی و حقوقی به امضا رسید، بتوانیم همکاریهای مشترک و مفید را بیش از پیش تحکیم بخشیم.
امیدواریم شاهد گسترش حجم تجارت دو کشور باشیم
پزشکیان توسعه مناسبات در زمینههای گمرکی، انجام سرمایهگذاریهای مشترک، افزایش حجم ترانزیت کالا و مسافر، حل مشکلات مرتبط با فعالیت بخشهای خصوصی و تامین کالاهای مورد نیاز طرفین را از موضوعات مورد تفاهم برشمرد و خاطرنشان کرد: امیدواریم با تلاش طرفین نتایج آن را در توسعه و گسترش حجم تجارت دو کشور شاهد باشیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه در حوزه رسانهای و ارتباطات مردمی و با هدف ارائه تصویر واقعی از دو کشور و آشنایی با تاریخ، فرهنگ و ظرفیتهای متقابل موجود در جمهوری اسلامی ایران و بلاروس آماده همکاری موثرتر هستیم، اظهار داشت: در این ارتباط چند سند همکاری در این سفر امضا شد.
پزشکیان همچنین با بیان اینکه مایلم از مواضع قاطعانه بلاروس در قبال حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک ایران و تاسیسات صلحآمیز هستهای و محکومیت حملات تشکر کنم، تاکید کرد: این اقدامات تجاوز آشکار به حقوق بینالملل و نقض صریح منشور ملل متحد بود که همه به ضرورت رعایت آن متعهد هستیم.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه در زمینه همکاریهای اقتصادی منطقهای نیز به این جمعبندی رسیدیم که تقویت و تثبیت موقعیت ساختارهای اقتصادی و سازمانهای مستقل و نوظهور مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بریکس و شانگهای میتواند ظرفیتها و فرصتهای جدیدی را برای اعضا در عرصههای مختلف همکاریهای اقتصادی و سیاسی فراهم نماید، تصریح کرد: در پایان ضمن تاکید بر توسعه همکاریها با جمهوری بلاروس، لازم است اشاره کنم جمهوری اسلامی ایران برای گسترش روابط با بلاروس هیچ محدودیتی قائل نیست؛ امروز برای عبور از یکجانبهگرایی و آثار مخرب آن بیش از گذشته نیازمند همکاری هستیم.
