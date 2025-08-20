پزشکیان مینسک را به مقصد تهران ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور که به دعوت رئیس جمهور بلاروس و به منظور سفر رسمی، به این کشور سفر کرده بود، پس از دیدار با «الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهور و «ناتالیا کاچانووا» رئیس مجلس شورای مجمع ملی جمهوری بلاروس و «ایگور سرگینکو» رئیس مجلس نمایندگان مجمع ملی جمهوری بلاروس، این کشور را به مقصد جمهوری اسلامی ایران ترک کرد.

شایان ذکر است، رئیس جمهور در جریان این سفر همچنین دیداری با ایرانیان مقیم بلاروس داشت و مقامات دو کشور ۱۲ سند همکاری و ۱ بیانیه مشترک سفر نیز امضا کردند.