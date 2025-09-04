وزیر اقتصاد: توافقات ارزشمندی در اجلاس شانگهای امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید علی مدنی‌زاده، در بازگشت از سفر به چین همراه با رئیس‌جمهور برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای در تیانجین، از پیگیری توافقات این سفر خبر داد.

وی اظهار داشت: توافقات ارزشمندی در حوزه‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه تجارت، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی به امضا رسید. این توافقات به کارگروه‌های تخصصی در داخل کشور ارجاع شده تا جزئیات آن‌ها بررسی و نهایی شود. نتایج این سفر بسیار امیدوارکننده است و گام مهمی در راستای تقویت همکاری‌های اقتصادی برداشته شد.

این سفر که با هدف تقویت دیپلماسی اقتصادی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای انجام شد، فرصت‌های جدیدی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای فراهم کرده است.