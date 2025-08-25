https://mehrnews.com/x38RzN ۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۴۴ کد خبر 6570497 استانها قزوین استانها قزوین ۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۴۴ سرمربی شمس آذر: از شرایط تیم راضی هستم قزوین- وحید رضایی سرمربی شمس آذر با بیان اینکه بازیکنان خوبی جذب کرده ایم، گفت: از شرایط تیم و بازیکنان راضی هستم دریافت 99 MB کد خبر 6570497 کپی شد مطالب مرتبط داور دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهن مشخص شد ارائه جزئیات داوری جنجالی هفته اول لیگ برتر فوتبال؛حق با گلمحمدی نبود همان «بیهیجان» و «پرحاشیه» که انتظارش میرفت/ یک غریبه صدرنشین شد! برچسبها تیم فوتبال شمس آذر قزوین وحید رضایی
