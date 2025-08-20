  1. ورزش
گل محمدی با چهار بازیکن فولاد در کمیته انضباطی

سرمربی و چهار بازیکن تیم فوتبال فولاد به دلیل اظهارات پس از دیدار با چادرملو باید به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دفاعیه ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی اعلام کرد با توجه گزارش واصله به این کمیته در خصوص مصاحبه‌های صورت گرفته از سوی بازیکنان (ساسان انصاری، حامد لک، ابوالفضل رزاق پور و سینا اسد بیگی) و کادر فنی تیم فولاد خوزستان (یحیی گل محمدی) پس از پایان مقابل تیم چادرملو اردکان از هفته اول مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور مبنی بر نقض ماده ۷۱ دستورالعمل ناظر بر مصاحبه‌ها، باشگاه فولاد خوزستان باید دفاعیات خود را ظرف مهلت ۴۸ ساعت جهت بررسی و رسیدگی به این کمیته ارسال کند.

