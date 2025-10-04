به گزارش خبرنگار مهر، شجاع خلیل‌زاده شنبه شب پس از دیدار برابر فولاد خوزستان در جمع خبرنگاران حاضر شد و با لحنی صریح از عملکرد داوری انتقاد کرد و با اشاره به کیفیت بازی گفت: بازی خوبی بود، به‌ویژه در نیمه دوم موقعیت‌های خوبی داشتیم اما نتوانستیم از آن‌ها استفاده کنیم. نیمه اول فولاد کمی بهتر بود ولی در مجموع به نظر من حق ما بود که سه امتیاز این بازی را بگیریم.

وی با گلایه از داوری ادامه داد: در فوتبال ایران، متأسفانه برخی تصمیمات داوری به ضرر تیم‌ها تمام می‌شود. در بازی قبلی دو پنالتی ۱۰۰ درصد برای ما گرفته نشد و امروز هم داور در صحنه‌های پنجاه پنجاه، تصمیمات یک‌طرفه گرفت. صحنه آخر بازی کاملاً مشخص بود که توپ برای ماست، اما داور به تیم حریف ضربه ایستگاهی داد.

کاپیتان تراکتور با تأکید بر لزوم پاسخگویی داوران گفت: داور باید جوابگوی زحمات تیم ما باشد. اگر صحنه‌ای را ندیده، باید بررسی کند. در فوتبال حرفه‌ای، چنین موقعیت‌هایی می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد.

خلیل‌زاده همچنین به موضوع وقت‌کشی در بازی اشاره کرد و افزود: ما آمده‌ایم فوتبال بازی کنیم، نه وقت تلف کنیم. متأسفانه در برخی دقایق بازی، وقت‌کشی‌های مکرر باعث شد جریان بازی مختل شود. داور باید با دقت بیشتری زمان‌های تلف‌شده را محاسبه کند.

وی در پایان با اشاره به استفاده از کمک‌داور ویدئویی (VAR) گفت: اگر قرار نیست VAR به درستی استفاده شود، بهتر است اصلاً نباشد. در بازی‌های اخیر، تصمیمات اشتباه باعث از دست رفتن امتیازات مهمی برای ما شده است. باید مشخص شود چه کسی پاسخگوی این اشتباهات است.