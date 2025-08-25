داور دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهن مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران در بازیهای فردا سه شنبه از فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:
سهشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴
* مس رفسنجان - تراکتور تبریز
داور: حسین زمانی کمکها: حمیدرضا افشون، بهزاد پناهی و غلامرضا ادیبی ناظر: اسماعیل صفیری
* شمس آذر قزوین - چادرملو اردکان
داور: مرتضی منصوریان کمکها: فرهاد فرهادپور، امین زاهدی و حامد سیری ناظر: رسول فروغی داور VAR: امیر ایار کمک: سعاد وفاپیشه
* فجرسپاسی شیراز - گلگهر سیرجان
داور: کوپال ناظمی کمکها: محمد علی پورمتقی، امین قدیری و سید حسین حسینی ناظر: حسین خانبان داور VAR: وحید زمانی کمک: علیرضا ایلدروم
* استقلال تهران - ذوب آهن اصفهان
داور: سید رضا مهدوی کمکها: امیرمحمد داودزاده، رحیم حاجی پور و شبیر بهروزی ناظر: محمدرضا فلاح داور VAR: موعود بنیادیفرد کمک: علیرضا احمدی
* فولاد خوزستان - ملوان بندر انزلی
داور: حسن اکرمی کمکها: علیرضا مرادی، حمید نادری و علی سام ناظر: رضا سخندان داور VAR: وحید کاظمی کمک: میثم حیدری
