داور دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهن مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران در بازی‌های فردا سه شنبه از فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:

سه‌شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴

* مس رفسنجان - تراکتور تبریز

داور: حسین زمانی کمک‌ها: حمیدرضا افشون، بهزاد پناهی و غلامرضا ادیبی ناظر: اسماعیل صفیری

* شمس آذر قزوین - چادرملو اردکان

داور: مرتضی منصوریان کمک‌ها: فرهاد فرهادپور، امین زاهدی و حامد سیری ناظر: رسول فروغی داور VAR: امیر ایار کمک: سعاد وفاپیشه

* فجرسپاسی شیراز - گل‌گهر سیرجان

داور: کوپال ناظمی کمک‌ها: محمد علی پورمتقی، امین قدیری و سید حسین حسینی ناظر: حسین خانبان داور VAR: وحید زمانی کمک: علیرضا ایلدروم

* استقلال تهران - ذوب آهن اصفهان

داور: سید رضا مهدوی کمک‌ها: امیرمحمد داودزاده، رحیم حاجی پور و شبیر بهروزی ناظر: محمدرضا فلاح داور VAR: موعود بنیادی‌فرد کمک: علیرضا احمدی

* فولاد خوزستان - ملوان بندر انزلی

داور: حسن اکرمی کمک‌ها: علیرضا مرادی، حمید نادری و علی سام ناظر: رضا سخندان داور VAR: وحید کاظمی کمک: میثم حیدری