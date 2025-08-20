به گزارش خبرنگار مهر ، محمدرضا هاشمی عصر چهارشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی همایش توسعه نهبندان با تأکید بر ضرورت هماهنگی همه دستگاه‌ها برای توسعه نهبندان افزود: اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی و جهاد کشاورزی باید برنامه‌های عملیاتی خود را آماده و در نشست بعدی که در فرمانداری نهبندان برگزار می‌شود ارائه کنند.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر توجه به شهرستان‌های مرزی گفت: بسته‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاران در حوزه معدن و سایر بخش‌ها تدوین خواهد شد تا روند توسعه شتاب گیرد.

استاندار خراسان جنوبی همچنین به اهمیت طرح‌های پایدار اشاره کرد و گفت: احیای قنوات و اجرای برنامه‌های نهضت ملی مسکن از جمله اقداماتی است که باید در نهبندان عملیاتی شود تا مردم به‌طور ملموس نتایج توسعه را مشاهده کنند.

هاشمی با بیان اینکه برای این شهرستان اعتبارات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است، افزود : اگر ستاد توسعه نهبندان به صورت ماهانه تشکیل شود، قطعاً طی یک سال آینده شاهد تحولات و اتفاقات مبارکی در این منطقه خواهیم بود.

وی بر جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی تأکید کرد و گفت : باید شرایطی فراهم شود که واحدهای تولیدی و صنایع فرآوری در شهرستان مستقر شوند و بانک‌ها نیز در همین منطقه به تأمین مالی پروژه‌ها کمک کنند.

استاندار در پایان اظهار داشت: به‌روزرسانی سند توسعه شهرستان، اجرای طرح‌های تبصره ۱۸ و همکاری سه دستگاه اصلی در حوزه اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز تحول جدی در نهبندان باشد.