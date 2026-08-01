نویسنده کتاب «رئیس‌جمهور آینده ایران؛ الگوی بومی توسعه ایران» در گفتگو با خبرنگار اظهار کرد: این اثر تلاشی برای ارائه یک چارچوب نظری و عملی در حوزه حکمرانی، توسعه و بازتعریف جایگاه ریاست‌جمهوری در ایران است و می‌کوشد با نگاهی آینده‌نگر، الگویی بومی برای توسعه کشور ارائه دهد.

سیدهادی حسینی افزود: کتاب در پنج فصل تنظیم شده است. فصل نخست با عنوان «رئیس‌جمهور نخبه‌محور؛ عقلانیت رهایی‌بخش در رأس دولت» به تبیین ویژگی‌های رئیس‌جمهور مطلوب، نقش شایسته‌سالاری، اعتماد عمومی و جایگاه نخبگان در حکمرانی می‌پردازد.

وی ادامه داد: فصل دوم با عنوان «دولت توسعه‌گرا؛ سازمانی برای تولید قدرت ملی» بر بازآرایی ساختار دولت، اصلاح بوروکراسی، نهادسازی و طراحی دولت توسعه‌گرا تمرکز دارد.

حسینی ادامه داد: در فصل سوم با عنوان «الگوی بومی توسعه ایران»، مفهوم توسعه بر پایه ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و انسانی ایران بررسی شده و تلاش شده است نظریه‌ای بومی برای توسعه کشور ارائه شود.

وی بیان کرد: فصل چهارم نیز برنامه‌های راهبردی دولت توسعه‌گرا را در حوزه‌های اقتصاد، آموزش، زیرساخت، امنیت، سیاست خارجی، سلامت و حقوق تشریح می‌کند و همچنین فصل پنجم با عنوان «معماری دولت آینده» به موضوع دولت به‌مثابه برند ملی، آینده‌پژوهی، سناریوهای توسعه و ساختار دولت آینده اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه این کتاب تنها یک اثر نظری نیست، گفت: در بخش پایانی کتاب پیوست‌هایی شامل نقشه نهادی دولت توسعه‌گرا، الگوی بومی توسعه ایران، شاخص‌های ارزیابی دولت، برنامه ۱۲ ماهه رئیس‌جمهور، نقشه راه پنج‌ساله و مانیفست «رئیس‌جمهور آینده ایران» ارائه شده تا مخاطبان علاوه بر مباحث نظری، با پیشنهادهای اجرایی نیز آشنا شوند.

کتاب «رئیس‌جمهور آینده ایران؛ الگوی بومی توسعه ایران» در ۵۹۰ صفحه، به قلم سیدهادی حسینی، توسط نشر زرواژه منتشر شده و هم‌اکنون در بازار کتاب در دسترس علاقه‌مندان، پژوهشگران و دانشجویان حوزه‌های علوم سیاسی، مدیریت، توسعه و آینده‌پژوهی قرار دارد.