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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۷

شکارچی متخلف پس از ۱۲ ساعت پایش محیط‌بانان در آرند چرام دستگیر شد

شکارچی متخلف پس از ۱۲ ساعت پایش محیط‌بانان در آرند چرام دستگیر شد

یاسوج-مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری شکارچی متخلف در منطقه آرند چرام پس از ۱۲ ساعت عملیات پایش و کشف دو قطعه کبک شکارشده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی نسب از دستگیری یک شکارچی متخلف در منطقه کوهستانی آرند شهرستان چرام پس از ۱۲ ساعت عملیات پایش و رصد مستمر محیط‌بانان خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر شنیده شدن صدای تیراندازی در منطقه کوهستانی آرند چرام از ساعت ۹ صبح، محیط‌بانان این شهرستان بلافاصله عملیات جست‌وجو و پایش منطقه را آغاز کردند.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان افزود: محیط‌بانان با اجرای ۱۲ ساعت عملیات مستمر و بدون وقفه، سرانجام ساعت ۲۱ موفق شدند شکارچی متخلف را به همراه لاشه دو قطعه کبک و ادوات و آلات جرم شامل سلاح، مهمات و تجهیزات مرتبط شناسایی و دستگیر کنند.

وی با بیان اینکه پرونده این متخلف تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است، تصریح کرد: این موفقیت نتیجه هوشیاری محیط‌بانان و همکاری مؤثر مردم در حفاظت از حیات وحش استان است.

دیانتی‌نسب از شهروندان خواست هرگونه تخلف زیست‌محیطی، شکار و صید غیرمجاز و تخریب عرصه‌های طبیعی را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به حفاظت محیط زیست گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری و برخورد قانونی انجام شود.

وی هشدار داد: حفاظت محیط زیست چرام با استفاده از گشت‌های محسوس و نامحسوس، پایش شبانه‌روزی و مشارکت مردمی، با هرگونه تعرض به حیات وحش و زیستگاه‌های طبیعی بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6904880

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    نظرات

    • علی سینا IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
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      پاسخ
      درود بر محیط زیست زحمت کش_خدا از سر این شکارچیان نگذره

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