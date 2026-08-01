به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی نسب از دستگیری یک شکارچی متخلف در منطقه کوهستانی آرند شهرستان چرام پس از ۱۲ ساعت عملیات پایش و رصد مستمر محیط‌بانان خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر شنیده شدن صدای تیراندازی در منطقه کوهستانی آرند چرام از ساعت ۹ صبح، محیط‌بانان این شهرستان بلافاصله عملیات جست‌وجو و پایش منطقه را آغاز کردند.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان افزود: محیط‌بانان با اجرای ۱۲ ساعت عملیات مستمر و بدون وقفه، سرانجام ساعت ۲۱ موفق شدند شکارچی متخلف را به همراه لاشه دو قطعه کبک و ادوات و آلات جرم شامل سلاح، مهمات و تجهیزات مرتبط شناسایی و دستگیر کنند.

وی با بیان اینکه پرونده این متخلف تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است، تصریح کرد: این موفقیت نتیجه هوشیاری محیط‌بانان و همکاری مؤثر مردم در حفاظت از حیات وحش استان است.

دیانتی‌نسب از شهروندان خواست هرگونه تخلف زیست‌محیطی، شکار و صید غیرمجاز و تخریب عرصه‌های طبیعی را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به حفاظت محیط زیست گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری و برخورد قانونی انجام شود.

وی هشدار داد: حفاظت محیط زیست چرام با استفاده از گشت‌های محسوس و نامحسوس، پایش شبانه‌روزی و مشارکت مردمی، با هرگونه تعرض به حیات وحش و زیستگاه‌های طبیعی بدون اغماض برخورد خواهد کرد.