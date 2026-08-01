آغاز دومین اردوی تیم ملی پارادوومیدانی آقایان در همدان و محلات

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون پارادوومیدانی، دومین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی پارادوومیدانی آقایان در راستای برنامههای آمادهسازی برای حضور موفق در بازیهای پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶، از صبح امروز شنبه ۱۰ مردادماه در دو شهر همدان و محلات آغاز و تا ۲۳ مردادماه ادامه دارد.
در این مرحله از اردو، ملیپوشان تمرینات تخصصی و برنامههای فنی خود را زیر نظر کادر فنی دنبال خواهند کرد تا با کسب آمادگی مطلوب، برای حضور موفق در بازیهای پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ آماده شوند.
دومین مرحله اردوی تیم ملی پارادوومیدانی آقایان با حضور ۲۵ ورزشکار دعوتشده، از امروز در دو شهر همدان و محلات آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون پارادوومیدانی، دومین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی پارادوومیدانی آقایان در راستای برنامههای آمادهسازی برای حضور موفق در بازیهای پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶، از صبح امروز شنبه ۱۰ مردادماه در دو شهر همدان و محلات آغاز و تا ۲۳ مردادماه ادامه دارد.
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