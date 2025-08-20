به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی صبح چهارشنبه در جلسه سیاست‌گذاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در بیابان لوت اظهار داشت: چهارمین دوره این همایش با محوریت شهرستان نهبندان در آذرماه برگزار می‌شود و باید نتایج عملی و سرمایه‌گذاری‌های واقعی به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه همایش‌های گذشته در کشور خروجی ملموسی در زمینه سرمایه‌گذاری نداشته‌اند، افزود: این بار تأکید ما این است که فرصت بیابان لوت به‌عنوان تنها اثر طبیعی ثبت جهانی ایران، به بهترین شکل معرفی و به سرمایه‌گذاری‌های واقعی منجر شود.

استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: بیابان لوت، ظرفیتی بی‌بدیل برای توسعه گردشگری استان است و می‌تواند در کنار بخش‌های معدن و کشاورزی، به موتور محرک اقتصاد خراسان جنوبی تبدیل شود.

هاشمی با اشاره به جایگاه ویژه صنعت گردشگری در دنیا گفت: گردشگری پس از صنعت نفت دومین صنعت درآمدزاست و استان ما با دارا بودن بیش از ۱۰ اثر ثبت جهانی، از جمله بیابان لوت، فرصت‌های ارزشمندی برای سرمایه‌گذاری دارد.

وی بیان کرد: برای برگزاری هرچه بهتر این همایش، کمیته‌های مختلفی از جمله کمیته علمی با مسئولیت دانشگاه‌ها، کمیته پشتیبانی، کمیته تولید محتوا و کمیته بین‌الملل برای دعوت از گردشگران خارجی و مقامات کشوری تشکیل شده است.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: تلاش داریم این همایش در آذرماه با حضور وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و جمعی از سرمایه‌گذاران خارجی برگزار شود تا علاوه بر معرفی ظرفیت‌های گردشگری، بستر جذب سرمایه در استان نیز فراهم گردد.

هاشمی در پایان از همراهی همه دستگاه‌ها و فعالان رسانه‌ای استان قدردانی کرد و گفت: برگزاری این همایش نیازمند هم‌افزایی و مشارکت همه‌جانبه است و امیدواریم خروجی آن به رونق اقتصادی و افزایش اشتغال در خراسان جنوبی منجر شود.