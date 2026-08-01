به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، آیین «پیادهروی دلدادگان اربعین حسینی» در شیراز، سومین حرم اهلبیت (ع)، برگزار خواهد شد.
این مراسم معنوی با هدف تجدید میثاق عاشقان اهلبیت (ع) با آرمانهای نهضت عاشورا و نمایش وحدت، همدلی و ارادت مردم برگزار میشود و شرکتکنندگان با سر دادن شعارهای حسینی، مسیر منتهی به حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) را طی میکنند.
این پیادهروی روز سهشنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز میشود و شرکتکنندگان پس از تجمع در میدان آئینه امام حسین (ع)، از مسیر بلوار زند، میدان شهدا، چهارراه پیروزی و خیابان ۹ دی به سمت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) حرکت خواهند کرد.
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