توسعه نهبندان یک موضوع ملی است؛ همه سرمایه گذاری ها به معدن گره نخورد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نخعی صبح چهارشنبه در جلسه برنامهریزی و هماهنگی همایش توسعه سرمایهگذاری شهرستان نهبندان اظهار داشت: سفر رهبر معظم انقلاب به نهبندان در سال ۱۳۷۸ و همچنین تصویب سند توسعه نهبندان، یک فرصت تاریخی بود اما به دلایل مختلف تحقق نیافته است.
وی افزود نهبندان معادن ارزشمند و منحصر به فردی دارد، از جمله معدن آندروزیت که در دنیا کمنظیر است اما به دلیل نبود صنایع مادر و سرمایهگذاریهای پایدار، اشتغال قابل توجهی ایجاد نشده و جمعیت بومی کاهش یافته است.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه گفت: خالی شدن روستاها تهدیدی جدی برای استان و کشور است و اگر امروز برای توسعه نهبندان چارهاندیشی نکنیم، در آینده با چالش مواجه خواهیم شد.
وی با اشاره به پروژههای نیمهتمام شهرستان گفت: با وجود اجرای پست ۱۳۲ کیلوولت در منطقه شاهکوه، هنوز خروجی مؤثری برای سرمایهگذاری و بهرهبرداری از معادن نداشتهایم در حالی که زمین و ظرفیت کافی وجود دارد.
نخعی افزود: برخی سرمایهگذاران در حوزه مسئولیتهای اجتماعی ضعیف عمل کردهاند.
وی تأکید کرد: همه سرمایهگذاریها نباید صرفاً به حوزه معدن گره بخورد و طرحهای صنعتی کوچک و متوسط که زیرساخت زیادی نیاز ندارند میتوانند بخشی از مشکل اشتغال را رفع کنند.
نخعی در پایان گفت: توسعه نهبندان باید در اولویت ملی قرار گیرد و مدیران و سرمایهگذاران باید با همفکری و تقسیم کار، چند پروژه مهم را برای اجرا نهایی کنند.
