به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی شامگاه یکشنبه در دیدار با آزادگان شهرستان گناوه به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی اظهار کرد: ۲۶ مرداد یادآور ورود پرافتخار آزادگان به میهن و روزی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی است.

آزادگان، الگوی استقامت برای همه نسل‌ها

امام جمعه گناوه افزود: آزادگان سرافراز سال‌ها در زندان‌های مخوف رژیم بعث عراق با تحمل سخت‌ترین شکنجه‌ها، بر آرمان‌های امام و انقلاب پایدار ماندند و دست از اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بر نداشتند و با روحیه‌ای مثال‌زدنی درس بزرگ استقامت را برای همیشه تاریخ برای نسل‌های آینده بر جای گذاشتند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا انقلاب و دفاع مقدس، سید آزادگان مرحوم سید علی‌اکبر ابوترابی و شهدای دربند رژیم بعثی همچون شهید محمدجواد تندگویان گفت: زندگی و مقاومت این بزرگ مردان و شهدای والامقام و ایثارگران در تمام دوران و عرصه‌ها از دفاع مقدس هشت سال تا جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، الگویی ماندگار برای ملت ایران و به‌ویژه نسل جوان است و عزت و اقتدار امروز ما مدیون و مرهون این ایثارگران و خانواده‌های آنها است.

فرهنگ اسارت، مکتب انسان‌سازی

وی با اشاره به بیان رهبری که فرموده‌اند «شایسته ترین و برجسته‌ترین افراد برای دفاع از نظام و جمهوری اسلامی آزادگان هستند» افزود: فرهنگ انسان سازی دوران اسارت آزادگان باید منتقل شود و نباید نسبت به درس‌های آن دوران بی تفاوت بود.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی با بیان اینکه فرهنگ اسارت، مکتب انسان‌سازی است، خاطرنشان کرد: یک فرهنگ انسان سازی در دوران اسارت نهفته است و باید وقایع دوران اسارت آزادگان به عنوان پلی برای انتقال فرهنگ از درون اردوگاه‌ها به شهرهای میهن اسلامی و نسل جوان که در آن زمان نبودند منتقل کنیم.

وی بیان کرد: بر حاملان این فرهنگ است که ضمن حفظ آن فرهنگ چاره‌ای نیز برای ترویج این فرهنگ و تندیس استقامت به نسل جوان بیاندیشند و با بیان فرهنگ اسارت یک امر حیاتی و یک کار بسیار مهم، بزرگ و سترگ را برای جوانان به ارمغان بیاورند

وی بیان کرد: این فرهنگ و مقاومت‌ها، ایثارگری‌ها و از خودگذشتگی ها ی آزادگان باید در قالب آثار مکتوب و مستند و مصور که به مثابه کلید راه هدایت برای نسل آینده باشد با بهره گیری از امکانت موجود به صورت پل ارتباطی به نسل‌های آینده منتقل شود تا جوانان بدانند عزت و اقتدار امروز کشور مرهون استقامت و ایثار رزمندگان، ایثارگران و آزادگان است.

امام جمعه گناوه تصریح کرد: یکی از شعارهای آزادگان در اردوگاه‌ها و زندان‌های مخوف بعثی خدامحوری بود قطعاً اگر خدامحوری، قرآن محوری و نهج البلاغه محوری نبود شما نمی‌توانستید استقامت کنید و امروز نیز تنها پناهگاه این انقلاب خداوند است و این انقلاب و نظام اسلامی به برکت نام اهل بیت و امام حسین (ع) پابرجا است.

حجت الاسلتام رکنی حسینی بیان کرد: امروز اگر ما می‌بینیم بیش از بیست میلیون نفر در ایام اربعین در طریق الحسین قرار می‌گیرند مدیون آزادگان و خون شهدا و استقامت شما در سیاهچاله‌های زندان‌های بعثی است و این اربعین به عنوان نماد و قدرت شیعه مبدل شده است.

ضرورت توجه به مشکلات آزادگان

امام جمعه گناوه با اشاره به بیان نظرات آزادگان تأکید کرد: مسئولان باید دغدغه‌های آزادگان و خانواده‌های آنان را پیگیری کنند و برگزاری نشست‌های مستمر می‌تواند به رفع بخشی از این مشکلات کمک کند.

تقویت امید در جامعه

وی در پایان با اشاره به ضرورت حفظ روحیه امید در جامعه گفت: دشمنان تلاش می‌کنند با سیاه‌نمایی و برجسته سازی برخی ضعف‌ها و کاستی‌ها در داخل کشور مردم را نسبت به آینده ناامید کنند اما رسالت امروز ما تقویت امید، تبیین فرهنگ ایثار و بهره‌گیری از میراث ارزشمند آزادگان است.

سخنان فرماندار، فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) ناحیه گناوه و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان همچنین بیان دغدغه‌ها و نظرات آزادگان سرافراز از دیگر بخش‌های این نشست بود.