به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قوه قضائیه، در پی طرح موضوعی در خصوص تسویه مطالبات طلبکاران پروندههای کثیر الشاکی از جمله پرونده کثیر الشاکی موسوم به کینگ مانی در سی و یکمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه، پس از بررسیهای تکمیلی و اطلاعات جدید واصله، مشخص شد که با توجه به مزایدهای که اخیراً در خصوص یک ملک با ارزش شناسایی شده از متهمین برگزار شده است، میزان تسویه بدهی طلبکاران این پرونده، بخشی از کل طلب مال باختگان بوده و بخشهای دیگر مطالبات پس از برپایی مزایده و فروش اموال شناسایی شده به نسبت میان طلبکاران تقسیم و مطالبات تسویه خواهد شد.
بنابراین تاکید میشود که قوه قضائیه مصمم است تا با برگزاری هرچه زودتر مزایدههای دیگر، به نسبت فروش اموال، مطالبات مال باختگان را به آنان باز گرداند. اطلاع رسانی در مورد زمان مزایدهها و نحوه تسویه مطالبات متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
