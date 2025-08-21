ثبت نام بیش از ۷۰ درصد از مشاورین املاک استان تهران در سامانه کاتب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قوه قضائیه، نعمت اله بهروزی سرپرست معاونت حقوقی دادگستری استان تهران اظهار داشت: با توجه به اجرای قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول در سامانه کاتب حدود ۱۶ هزار دفتر از مشاورین املاک در سطح استان تهران در این سامانه ثبت نام کرده‌اند.

وی با تاکید به لزوم ثبت نام مشاورین املاک در سامانه کاتب در اجرای قانون ثبت معاملات غیرمنقول افزود: آموزش لازم در جهت قانون الزام به ثبت و آشنایی با سامانه کاتب ویژه مشاورین املاک داده شده است که در این راستا بیش از ۷۰ درصد از مشاورین املاک استان تهران در سامانه کاتب ثبت نام کرده و از آموزش‌های لازم برخوردار شده‌اند.

بهروزی گفت: ثبت نام در سامانه کاتب گامی مهم در راستای شفاف‌سازی، قانونمند کردن فعالیت‌ها و ارتقای اعتماد عمومی به صنوف مشاورین املاک است که باید مشاورین املاکی که هنوز ثبت نام نکرده‌اند هرچه سریع‌تر در سامانه کاتب ثبت نام کنند و به سامانه متصل شوند.

سرپرست معاونت حقوقی دادگستری استان تهران اظهار کرد: در وضعیت فعلی، جمیع معاملات اسناد تک برگ سبز، باید در پیش نویس قرارداد سامانه ثبت الکترونیک (کاتب) ثبت شود والاّ هر عمل حقوقی با اسناد سبز رنگ در غیر از سامانه انجام گیرد دعوای آن در دادگستری مسموع نیست.