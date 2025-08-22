مهدی متوسلی کارگردان نمایش «خورشید کاروان» که در سی و چهارمین سال اجرا و در ۳۰ مرداد در قالب نمایشنامهخوانی در فرهنگسرای ارسباران به صحنه رفت، درباره دلیل اجرای صحنهای نداشتن این اثر به خبرنگار مهر گفت: در سالهای گذشته بخشی از کارهای اجرای نمایش «خورشید کاروان» با حمایت مستقیم معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشد اما امسال هیچگونه حمایت و مراودهای از کار اتفاق نیفتاد و نتوانستیم نمایش را آماده صحنه و اجرا کنیم.
وی یادآور شد: متأسفانه حمایت و پشتیبانی مورد تصورمان انجام نشد و بر همین اساس هر چند گروه آماده و محیا برای اجرا بود، شرایط برای مان فراهم نشد.
متوسلی تأکید کرد: امسال و در سی و چهارمین سال اجرای «خورشید کاروان» تصورمان بر این بود که حمایت وزارت ارشاد برای اجرای این نمایش برقرار میشود. تماسهایی هم با معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتیم ولی گروه مورد بی مهری قرار گرفت. مأیوس شدیم و برای اینکه تلاش همه ساله قطع نشود تصمیم گرفتیم در قالب یک اجرای نمایشنامهخوانی، «خورشید کاروان» را روی صحنه ببریم.
این کارگردان تئاتر تصریح کرد: امیدواریم معاونت هنری و وزارت ارشاد به خود بیایند و برای حمایت از کارهای فاخر و همچنین مذهبی برنامه داشته باشند.
کارگردان «خورشید کاروان» در پایان سخنان خود متذکر شد: «خورشید کاروان» نیازمند حمایت است و باید روی بازی از سوی مدیریت دولتی وجود داشته باشد تا این اثر به صحنه برود که متأسفانه امسال اینگونه نبود. امیدواریم این روند باعث دلخوری هنرمندانی که در عرصه تئاتر مذهبی کار می کنند نشود. قطعا این بیتوجهی اثرات خوبی به همراه نخواهد داشت.
