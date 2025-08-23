خبرگزاری مهر_ مجله مهر؛ رؤیا سادات هاشمی: در روزهایی که دم خنک کولرها از کار زیاد فروکش کرده و پر پنکه خانههای ایرانی از نفس افتاده؛ همه با گذشتن از نیمه مرداد خیال میکردند که دیگر چله تابستان را پشت سر گذاشتند و باید رفته رفته به کاهش دما سلام کنند اما باز هم در اخبار هواشناسی اعلام شد که طبق گفته کارشناسان گنبد حرارتی به ایران بازخواهد گشت. اما کنار اخبار تابستانی مثل شدت دما یا مشکلات قطعی برق و آب هفتهای که سپری شد پر از اتفاقات حاشیه ساز بود. اتفاقاتی که گاهی بوی جنگ میدادند مثل جنایات همیشگی رژیم اسرائیل و گاهی بوی زندگی مثل شروع لیگ برتر فوتبال! با تمام شدن هفته آخر مرداد و رسیدن به ماه شهریور اینجا نگاهی به مهمترین اخبار روزهای گذشته انداختیم.
استقبال با بمب افکن تا قاب تحقیرساز ترامپ برای اروپا!
اگر نگاهی به مهمترین اخبار حوزه بینالملل بیندازید طبق معمول همیشه به سه کلیدواژه آمریکا، اسرائیل و اروپا خواهید رسید. در هفتهای که گذشت ترامپ و پوتین دیدار پرحاشیهای را پشت سر گذاشتند. ملاقاتی که وقتی از رئیسجمهور آمریکا درباره آن سوال کردند با این واکنش رو به رو شدند: «دیدار با پوتین سازنده بود؛ بر سر نکات زیادی توافق کردیم.» از طرفی دیگر پوتین هم اعلام کرد: «نشست بسیار مفید بود؛ ترامپ در مورد آتشبس اوکراین موضع خود را تغییر داد.» دیدار مهمی که یک حاشیه بزرگ هم با خود داشت تاجایی که ویدئوی آن به سرعت در دنیا دست به دست میشد. در ابتدای این نشست هنگام مواجهه پوتین و ترامپ روی فرش قرمز پرواز نمایشی بمب افکن رادار گریز شبح B-2 اسپریت با اسکورت جنگندههای F-35 انجام شد و گفتگویی که ترامپ گفته بود ظرف چند دقیقهای بیشتر طول نخواهد کشید از یک ساعت هم فراتر رفت.
دیدارهای ترامپ فقط به پوتین ختم نشد یکی دیگر از این دیدارها رویداد ملاقات سران اروپا با ترامپ در کاخ سفید بود که حواشی آتش بس فوری در اوکراین میچرخید اما چیزی که در این اتفاق بسیار حاشیه ساز شد تصویری از این دیدار بود که باعث شد تا کاربران ایرانی از آن به عنوان یک تصویر تحقیر آمیز یاد کنند. عکسی که از تحقیر سران اروپایی مقابل میز ترامپ در کاخ سفید واشنگتن حکایت داشت.
آخرین خبر مهمی که در حوزه بین الملل میتوان از آن یاد کرد اوضاع نا به سامان در فلسطین بود. مردم مظلومی که همچنان با گرسنگی، بیآبی و جنگ دست و پنجه نرم میکنند و در محرومیت به شهادت میرسند. اما در راستای تجاوزگریهای بیپایان رژیم صهیونیستی یکی از مهمترین رویدادهای این هفته شروع عملیات تصرف غزه به دست صهیونیستها بود.
تصاویر این رزمایش ترسناک بود
از مهمترین خبرهای داخلی ایران که در دنیا با بازتابهای زیادی همراه شد. برگزاری رزمایش نظامی ایران در غرب کشور بود. این رزمایش مقتدرانه که در بامداد روز جمعه اتفاق افتاد محل قدرتنمایی موشکهای ایرانی مثل قدیر، نصیر و قادر بود. موشکهایی با قابلیت رادارگریزی که ضدجنگ الکترونیک هستند. بد نیست درجریان باشید که یکی دیگر از اتفاقات مثبت این مانور عملیات گسترده مقابله با ریزپرندهها بود به اندازهای که کانال ۱۴ رژیم اسرائیل اعلام کرد: تصاویر این رزمایش ترسناک بود!
سفرهای مهم پزشکیان تا خبر احتمال حذف یارانه سه دهک
از اخبار سیاسی در داخل کشور هم باید به دو سفر مهم رئیسجمهور به ارمنستان و بلاروس اشاره کرد که بعد از حواشی کریدور زنگزور بود. پزشکیان بعد از سفر به ایروان توافقات آن را بسیار راهگشا دانست. سفر به بلاروس هم که بعد از ۱۸ سال اتفاق میافتاد طبق اظهارات دوطرف با امضای ۱۲ سند همکاری در حوزههای مختلف تمام شد.
اما کنار اخبار خارجی و سیاسی نباید از مرور خبرهای اقتصادی و اجتماعی گذشت از ماجرای احتمال ماجرای حذف یارانه سه دهک از خانوارها تا انتشار آمار هزینه و درآمد خانوارها در سال گذشته بود که مدیرکل دفتر جمعیت و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران، اعلام کرد: «در سال ۱۴۰۳ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری و روستایی بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه آنها بوده است.»
تهرانیها خانه نسازند آب نداریم!
علاوه بر این یکی از خبرهای خوب هفتهای که گذشت برگرداندن کلاهبردار ۲۷۰۰ میلیاردی در روز دوشنبه به کشور بود؛ ولی اگر بخواهیم کمی از برایتان به خبر عجیب چند روز گذشته بپردازیم باید از نقل قول عجیب چمران رئیس شورای شهر بگوییم. او طی مصاحبهای به نقل از وزیر نیرو گفت: «وزیر نیرو طرحی به شورای شهرسازی داده و گفته چون آب نداریم ۲ سال کسی در تهران ساختمان نسازد! این کار مثل این است اینکه بگویند چون پوشک کم داریم، ۲ سال کسی زایمان نکند.»
از نمایندگان جنجالی ایران در اسکار تا سکانس رهایی تتلو
در میان سرک کشیدن به خبرهای فرهنگی مهمترین خبر هفته پیش در بین هنرمندان این بود که پیکر هنرمند پیشکسوت محمود فرشچیان که از او به عنوان پدر نگارگری هنر ایران یاد میکنند به ایران رسید و با استقبال مردم و خادمان حرم حضرت رضا علیه اسلام همراه شد و سرانجام در صائبیه اصفهان آرام گرفت. از طرفی اگر اهل موسیقی باشید و از نسل جدید و علاقهمند به موسیقی رپ احتمالاً پیگیری حواشی پر سر و صدای امیرحسین مقصودلو یا همان تتلو بودهاید. خوانندهای که بعد از بازگشت به ایران چندی پیش حکم اعدامش اعلام شد؛ اما ۲۸ مرداد در خبرها اعلام شد که برای دادگاه توبه این خواننده محرز شده و در صورت موافقت رئیس قوه قضائیه با نظر قضات دادگاه، نام تتلو در فهرست افراد مشمول عفو رهبری قرار میگیرد و او از مجازات اعدام خلاص خواهد شد. اگر هم از خبرهای سینمایی بپرسید باید از انتشار خبر احتمال نمایندگی فیلم سینمایی «پیرپسر» و یا «زن و بچه» در اسکار برایتان بگوییم که با واکنش منتقدان زیادی همراه شد چون عده بسیاری بر این باور هستند فرستادن فیلمهایی از این دست پیامها و بازتابهای ضدایرانی برای فرهنگ ایران به ارمغان خواهد آورد.
