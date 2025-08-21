به گزارش خبرنگار مهر، بهمن اخلاقی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در میراث فرهنگی سمنان از آزادسازی حریم منظری کاروانسرای تاریخی شاه‌عباسی و صدور سند مالکیت برای تپه تاریخی چال خندق خبر داد.

وی با بیان اینکه این دو بنای تاریخی مهم از حالا با کمک دستگاه قضائی و ثبت اسناد و دادگستری استان سمنان سند رسمی دارند، افزود: صیانت از میراث فرهنگی، مهمترین برکت این ساماندهی و تثبیت سند است.

سرپرست میراث فرهنگی استان سمنان از اجرای ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نیز در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در قالب یک فرآیند تهاتری میان اداره‌کل میراث فرهنگی و دستگاه قضائی استان، ساختمان دادسرای انقلاب از حریم کاروانسرا خارج و امکان احیای منظر تاریخی و اصالت این بنای ارزشمند فراهم شد.

اخلاقی همچنین گفت: در جریان سفر روز گذشته رئیس سازمان ثبت اسناد کشور سند رسمی تپه باستانی چال‌خندق (معروف به قلعه خندق کدیور) به اداره‌کل میراث فرهنگی تحویل داده شد.

وی افزود: این تپه باستانی که در بلوار حکیم‌الهی شهر سمنان واقع شده، یکی از محوطه‌های تاریخی شاخص فلات مرکزی ایران با قدمتی مربوط به دوران اشکانی و ساسانی است. هرچند این اثر در سال ۱۳۸۲ با شماره ۸۶۲۱ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده بود، اما تاکنون فاقد سند رسمی مالکیت بود که با همکاری اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان، سند تک‌برگ آن صادر و به‌صورت رسمی تحویل شد.

سرپرست میراث فرهنگی استان سمنان گفت: تثبیت مالکیت این آثار، نه‌تنها زمینه‌ساز حفاظت اصولی از میراث فرهنگی استان است، بلکه بستر مناسبی برای توسعه گردشگری، سرمایه‌گذاری فرهنگی و بهره‌برداری‌های علمی و آموزشی نیز فراهم می‌آورد.