پایداری بازار وکیل باید در اولویت بهسازی آن باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسایی ظهر پنج شنبه در جلسه بررسی و پیگیری روند بهسازی بازار وکیل شیراز با بیان اینکه این بازار نبض بافت تاریخی و سنتی شیراز و مرکز مبادلات تجاری شیراز بوده است، گفت: پایداری این بازار تاریخی که از نمادهای مهم تاریخ شیراز محسوب میشود باید در اولویت اقدامات قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه امنیت و نظارت بر فضای عمومی بازار وکیل نیازمند تقویت ابزارهای لازم است، ادامه داد: بر اساس دستورات استاندار فارس در بازدیدی که از بازار وکیل داشته اند، علاوه بر مشارکت کسبه بازار، مدیریت ارشد استان نیز همیاری لازم را خواهد داشت.
سرپرست معاونت هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با تاکید بر لزوم تسریع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان در زمینه مرمت سقف و پشت بام بازار تاریخی وکیل شیراز بر اساس موازین کارشناسی، افزود: انتظار میرود عملیات اجرایی این مرمت به زودی آغاز شود و اداره کل راه و شهرسازی استان نیز در همین چارچوب مشارکتهای لازم و در حد قوانین را خواهد داشت.
پارسایی خواستار تعمیر فوری سر در یکی از ورودیهای بازار تاریخی وکیل به دلیل آسیبهای ناشی از گذشت زمان و همچنین آسیبهای انسانی شد و گفت: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است موضوع تعمیرات فوری ساختمانی در بافتهای زیر نظر میراث فرهنگی از جمله بازار وکیل را در اسرع وقت انجام دهد تا از تخریب بناهای تاریخی و آسیب به افراد جلوگیری شود.
وی همچنان خواستار مشارکت کسبه بازار تاریخی وکیل، شرکت آب و فاضلاب شیراز و شهرداری شیراز در زمینه سازماندهی انتقال فاضلاب سرویسهای بهداشتی بازار فیل شد و بر این اساس مقرر شد شرکت آب و فاضلاب شیراز مطالعه و برآورد فنی و اعتباری این طرح را تهیه و به منظور تصمیم گیری ارائه دهد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با اشاره به تجربه احداث کانال مشترک انتقال تأسیسات زیرساختی بازار وکیل با محوریت شهرداری شیراز، تصریح کرد: در موضوعات مرتبط با رفع معضلات بازاروکیل و بهسازی آن در آینده نیز همکاری و همراهی همه دستگاهها با کسبه بازار وکیل میتواند راهگشا و سازنده باشد.
