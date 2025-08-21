به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه زارعی ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از موزه وقف همدان اظهار کرد: نگهداری از اسناد و آثار وقفی تنها حفظ یک سند یا شیء تاریخی نیست، بلکه پاسداری از هویت اجتماعی و فرهنگی یک ملت است که باید برای نسلهای آینده ماندگار بماند.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی وقف، افزود: فرهنگ وقف، یکی از ریشهدارترین میراث اجتماعی ایرانیان است و اسناد مرتبط با آن روایتگر تاریخ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این سرزمین در سدههای مختلف است. معرفی این اسناد به عموم مردم ضرورتی انکارناپذیر در تقویت هویت ملی و دینی محسوب میشود.
مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور آشنایی نسل جوان با فرهنگ وقف را اولویت برنامههای فرهنگی دانست و گفت: امروز میتوان با هدایت صحیح موقوفات به حوزههای اجتماعی و فرهنگی، از ظرفیت عظیم آن در پاسخگویی به نیازهای روز جامعه بهره برد؛ امری که همسو با رسالت تاریخی وقف و در مسیر تقویت سرمایه اجتماعی کشور است.
موزه وقف همدان که در بقعه امامزاده عبدالله (ع) واقع شده، با نمایش مجموعهای از قرآنهای خطی، کتیبهها، سنگنوشتههای وقفی، اسناد تاریخی و آثار هنری وقفی، بستری ارزشمند برای معرفی و ترویج فرهنگ وقف به شمار میرود.
