پیگیری برای ثبت جهانی دره «شیرز»

به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن‌پور امروز پنج‌شنبه در نشست با نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس در راستای عملیاتی‌کردن برنامه‌های راهبردی و عملیاتی توسعه استان و تأکید استاندار لرستان، مسائل و مشکلات این شهرستان موردبحث و بررسی قرار گرفته تا بتوانیم این اثر طبیعی را برای ثبت جهانی آماده و پرونده آن را تشکیل دهیم.

وی افزود: مهم‌ترین بحث و مطالبه مدیران، مسئولان و مردم بحث ثبت جهانی تنگه «شیرز» بوده که با حضور مدیرکل زمین‌شناسی لرستان مباحث تخصصی مطرح شد و مقرر شد که بعد از رفع معارضات در تنگه «شیرز» و همچنین ساماندهی مسیر دسترسی به این تنگه زیبا، همچنین ساماندهی اطراف این تنگه، پرونده ثبت جهانی تنگه «شیرز» توسط سازمان میراث‌فرهنگی و همچنین زمین‌شناسی استان تهیه و در نوبت ثبت جهانی قرار بگیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان، تصریح کرد: در بحث گردشگری آبی در حوزه استحفاظی سدهای «هاله» و همچنین سد «سیمره» مقرر شد که با کمک شرکت آب منطقه‌ای حریم و بستر این سدها تعیین و بعد از تهیه حریم و بستر مکان‌های گردشگری اطراف این سدها در اختیار میراث‌فرهنگی قرار گیرد.

حسن‌پور، بیان کرد: منطقه گردشگری دره «شیرز» به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و شگفت‌انگیزترین مناطق گردشگری ایران و جهان، پتانسیل‌های بی‌نظیری برای جذب گردشگر و توسعه این صنعت در لرستان دارد.

وی اضافه کرد: آنچه موجب تمایز این دره با دیگر دره‌های موجود در رشته‌کوه زاگرس می‌شود، چشمه‌های کوچک و بزرگ و رودخانه زیبایی است که در آن جریان دارد و محیط سنگی و خشن آن را لطیف و زیبا کرده و از همین رو رفع نقاط حادثه‌خیز باتوجه‌به کوهستانی بودن مسیر، در دستور کار میراث‌فرهنگی لرستان قرار گرفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان با بیان اینکه دره «شیرِز» قدیمی‌ترین موزه طبیعی جهان و دره‌ای بکر و دست‌نخورده در شمال غربی شهرستان کوهدشت به شمار می‌رود تصریح کرد: این دره در ۵۵ کیلومتری شمال غربی شهر کوهدشت و در نقطه تلاقی سه استان لرستان، کرمانشاه و ایلام در کنار رود «سیمره» واقع شده است.

حسن‌پور، گفت: در این دره و برخی از غارهای آن، آثاری باستانی از زندگی مردم در چندین میلیون سال پیش کشف شده و آثار موجود در آن نشان‌دهنده حیات در دوران باستان و زندگی غارنشینی در دره «شیزر» دارد.