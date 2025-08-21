  1. بین الملل
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۳۶

احضار سفیر تل‌آویو به وزارت خارجه انگلیس

وزارت خارجه انگلیس از احضار سفیر رژیم صهیونیستی در لندن در واکنش به طرح جنجالی تل آویو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج، وزارت خارجه انگلیس اعلام کرد که سفیر رژیم صهیونیستی در لندن را بعد از موافقت تل آویو با گسترش شهرک سازی های غیر قانونی احضار کرده است.

بر اساس این گزارش، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی روز گذشته از موافقت تل آویو با طرح گسترش شهرک سازی ها که بخش‌های مختلف کرانه باختری را از یکدیگر جدا کرده و عملاً مانع تشکیل کشور یکپارچه فلسطین می‌شود خبر داد.

دیوید لامی وزیر خارجه انگلیس که کشورش جزء حامیان رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود گفته بود که اگر این طرح اجرا شود کشور فلسطین به ۲ بخش تقسیم خواهد شد.

