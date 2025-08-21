به گزارش خبرگزاری مهر، بعدازظهر پنجشنبه مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری همدان، همزمان با سفر استاندار به شهرستان ملایر، از چند طرح تولیدی و پروژههای ویژه بانوان این شهرستان بازدید کرد.
در این برنامه، وی از پارک بانوان ملایر بهعنوان یکی از سه فضای اختصاصی ویژه زنان بازدید کرد؛ پارکی که با امکاناتی نظیر فضای ورزشی صبحگاهی و همگانی، زمین بازی کودکان و محیطهای تفریحی، محل حضور و فعالیت بانوان منطقه است.
معصومه باقری با تأکید بر توسعه برنامههای فرهنگی و ورزشی در این مرکز، سلامت و نشاط اجتماعی زنان» را محور پویایی خانواده و جامعه دانست و گفت: باید زمینه بهرهبرداری حداکثری از فضاهای اختصاصیافته به بانوان فراهم شود.
در بخش دیگری از سفر، مدیرکل امور بانوان همدان با حضور در بازارچه صنایع دستی ملایر، بر لزوم افتتاح و بهرهبرداری سریعتر از اولین بازارچه دائمی صنایع دستی و تولیدات بومی این شهرستان تأکید کرد.
وی این اقدام را گامی مهم در ساماندهی بازارچههای محلی و توسعه اشتغال پایدار زنان خواند و با اشاره به ظرفیت بالای بانوان ملایری در تبدیل شدن به برندهای ملی و بینالمللی، خواستار تشکیل تیمهای تخصصی بازاریابی، برگزاری نمایشگاههای استانی و ملی و استفاده از ظرفیت فضای مجازی در فروش محصولات شد.
مدیرکل امور بانوان استانداری همدان همچنین از برنامهریزی برای جلب مشارکت خیرین و سرمایهگذاران بخش خصوصی در حمایت از کسبوکارهای زنان خبر داد.
در این بازدید، مشکلات حوزه صنایع دستی از جمله تأمین مواد اولیه، قیمتگذاری، نظام فروش و دسترسی به بازارهای بزرگتر نیز بهطور مستقیم بررسی و قول مساعد برای تدوین یک نقشه راه عملیاتی با همکاری دستگاههای مرتبط برای ساماندهی پایدار بازارچهها و تبدیل آنها به کانونهای اشتغالزایی ارائه شد.
این برنامه با استقبال گسترده بانوان هنرمند و مسئولان محلی همراه بود.
نظر شما