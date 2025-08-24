حل مشکلات مردم احترام واقعی به شهدا است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق، تلاش همگانی و تعامل سازنده به عنوان کلید موفقیت، افزود: امیدواریم همواره وحدت، انسجام و همدلی در مسیر خدمت به مردم حفظ شود.

وی تصریح کرد: در سایه همکاری و روحیه همبستگی، و با بهره‌گیری از رویکردی برنامه‌محور، دانش روز و توانمندی جوانان خوش‌فکر و بااستعداد، می‌توان مسیر خدمت را هموارتر و پر شتاب‌تر طی نمود.

نماینده عالی دولت در استان همدان، حرکت به سمت رفع نیازها و انتظارات مردم، توسعه و آبادانی و ایجاد زندگی شایسته را وظیفه اصلی دولت برشمرد و خاطرنشان کرد: به برکت خون پاک شهدا و دعای خیر مردم، این رسالت سنگین را به بهترین شکل انجام خواهیم داد.

استاندار همدان با بیان اینکه نباید هیچگاه مدیون شهدا و خانواده‌های معزز آنان باشیم، گفت: اگر حتی یک مشکل کوچک از یک هموطن را حل کنیم و غمی از چهره او بزداییم، هم شهدا خوشحال می‌شوند و هم رضایت خداوند متعال را کسب کرده‌ایم.

ملانوری شمسی در پایان، حضور در مکان‌های مقدس و ادای احترام به شهدا را نیز امری ضروری و ارزشمند توصیف کرد و افزود: این حضور، بهره‌گیری از معنویت و نورانیت آن بزرگواران برای افزایش توفیق در خدمتگزاری است.