لزوم تسریع در توسعه همه جانبه شهرستان میاندورود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی عصر پنجشنبه در جریان دیدار با فرماندار، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر سورک، با اشاره به نیازهای زیرساختی شهرستان میاندورود اظهار داشت: پیگیری برای تخصیص اعتبار از سوی سازمان بنادر به محورهای مواصلاتی شهرستان در دست انجام است و ظرف یک ماه آینده اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه توسعه راه‌های اصلی و روستایی شهرستان از مطالبات بحق مردم منطقه است، افزود: روکش آسفالت محور چهار و نیم کیلومتری طریق‌الرضا به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار در دستور کار قرار گرفته و در همین راستا پروژه پل سه‌راه جویبار نیز به عنوان نخستین اولویت اجرایی آغاز خواهد شد.

استاندار مازندران ادامه داد: پس از اجرای این پروژه، پل سمسکنده، محور فرودگاه و مسیر بهشهر نیز در نوبت پیگیری و اقدام فوری قرار دارند.

در بخش دیگری از سخنان خود، یونسی به موضوع نیوجرسی‌های یک و نیم کیلومتری در مسیر شهری سورک اشاره کرد و گفت: با توجه به نگرانی‌های مطرح‌شده در این خصوص، بازدید میدانی از این مسیر به‌زودی انجام خواهد شد و پس از آن، تصمیم‌گیری نهایی صورت می‌گیرد.

وی درباره وضعیت آب آشامیدنی شهرستان میاندورود نیز گفت: پروژه‌ای بزرگ برای تأمین آب پایدار از زارم‌رود کلنگ‌زنی شده و باید با جدیت دنبال شود تا نیاز اساسی مردم منطقه در این حوزه برطرف گردد.

استاندار مازندران در پایان تأکید کرد: تعامل و همدلی میان دولت و مدیریت شهری زمینه‌ساز تحقق توسعه پایدار در شهرستان خواهد بود و مجموعه استان از هیچ تلاشی برای بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات در میاندورود دریغ نخواهد کرد.