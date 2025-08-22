محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره بیانیه اخیر جبهه اصلاحات اظهار کرد: اخیراً شاهد همایش بزرگی از وحدت و انسجام ملت بزرگ و قهرمان ایران در جنگ ۱۲ روزه بودیم. قدرت آفندی نیروهای مسلح و رهبری داهیانه فرمانده کل قوا توانست به لطف خداوند اصلاحات فوری و مؤثری در ساختارهای دفاعی کشور ایجاد کند و این دستاورد، سرمایهای عظیم برای ملت ایران اسلامی محسوب میشود.
وی ادامه داد: ما این سرمایه بزرگ را در اختیار داشتیم، اما تصور نمیکردیم چنین رنگینکمانی از همدلی، همراهی و انسجام میان قومیتها، ادیان و حتی منتقدان جمهوری اسلامی که دلخوریهایی نیز داشتند، شکل بگیرد.
باهنر تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه همه به میدان آمدند و زبان واحدی از همدلی و وحدت را به نمایش گذاشتند. این تجربه نشان داد که امروز راه مقاومت و ایستادگی در برابر زیادهخواهی آمریکا و رژیم صهیونیستی، راهی ارزشمند است. در بسیاری از کشورها نیز ثابت شده که هزینه تسلیم بسیار بیشتر از هزینه مقاومت است.
وی خاطرنشان کرد: ما در چندین دوره مذاکره بودیم، اما در همان زمان دشمن حمله کرد. همین امر نشان داد که مذاکرات نیز خدعه و نیرنگی برای فرصتطلبی بود تا جنایتها و سفاکیهای خود را پیش ببرند.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به اظهارات آشکار رئیسجمهور آمریکا و نخستوزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر لزوم تسلیم محض ایران در برابر خواستههایشان، تأکید کرد: آنها میخواهند دستاوردهای هستهای ما را متوقف کنند و مسیر مقاومت را کنار بگذاریم، در حالی که تجربه مذاکرات گذشته نشان داده نتیجهای نداشته است. ما هرگز در مذاکره را نبستهایم و بارها اعلام آمادگی کردهایم، اما دشمن باید صداقت گفتار خود را ثابت کند؛ چرا که ما صداقت خود را بارها نشان دادهایم.
باهنر با طرح این موضوع که قدرت نظامی ایران بر پایه آفند نیست، افزود: قدرت ما تدافعی است. در ۴۶ سال گذشته هیچگاه آغازگر جنگ نبودهایم، اما اگر کسی دست تجاوز به سوی ایران دراز کند، آن دست را قطع کردهایم و باز هم همین کار را خواهیم کرد.
وی با اشاره به مواضع برخی اصلاحطلبان گفت: من اصلاحطلبان زیادی را میشناسم که از مواضع رسمی جریان اصلاحات اعلام برائت کردهاند. برخی از اصلاحطلبان با صدور چنین بیانیههایی عملاً علیه اصول انقلاب قلمفرسایی میکنند و لازم است در مواضع خود بازنگری کنند؛ بهویژه در شرایط فعلی که جامعه بیش از هر زمان دیگری به انسجام و وحدت نیاز دارد.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین تأکید کرد: آنچه باعث شد دشمنان قسمخورده پس از ۱۲ روز جنگ، خودشان تقاضای آتشبس کنند، قدرت مقاومت، رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و انسجام ملی بود. ما آتشبس را پذیرفتیم، اما همه دیدند که ابتکار عمل در اختیار ملت ایران بود.
وی افزود: امروز همه کشورها پذیرفتهاند که نیروهای مسلح ما باید همواره آماده و «دست به ماشه» باشند. از این منظر جای تعجب دارد که برخی با صدور چنین بیانیههایی یا از کمخردی و کمتوجهی سخن میگویند یا صرفاً بهدنبال دیده شدن هستند؛ همانند کسی که برخلاف مسیر رودخانه شنا میکند تا جلب توجه کند.
باهنر یادآور شد: از ما پرسیده میشود چرا جامعه اسلامی مهندسین در برابر بیانیه اخیر جبهه اصلاحات واکنش رسمی نداشته است. واقعیت این است که بسیاری از احزاب بیانیه صادر کردند و کار درستی هم انجام دادند. اما به نظر من، طرح چنین مواضعی خارج از عرف تنها برای دیده شدن است. نصیحت من این است که بیایند با مردم همراه شوند؛ مردمی که بیش از ۹۰ درصدشان علاقهمند و عاشق ایران هستند. حتی ایرانیان مقیم خارج که شاید با اصل حکومت مشکل داشته باشند، وقتی دیدند آمریکا و رژیم صهیونیستی به میهنشان حمله کردهاند، همراه و همدل شدند.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در پایان ابراز امیدواری کرد: صادرکنندگان بیانیه جبهه اصلاحات بیشتر بیندیشند و مرتکب چنین خطاهایی نشوند. باید بدانند هزینه تسلیم در برابر زورگوییها همیشه بیش از مقاومت است. ما ملتی مقاوم هستیم، اما مقاومت ما تدافعی و پدافندی است؛ و اگر دستی به ظلم و چپاول به سوی ایران بلند شود، قطعاً قدرت نظامی کشور آن دست را قطع خواهد کرد.
نظر شما