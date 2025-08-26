عباس سلیمینمین، کارشناس مسائل سیاسی، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به بیانیه اخیر جبهه اصلاحات اظهار داشت: باید بسنده کرد به همان پاسخهایی که اصلاحطلبان به این بیانیه دادند، چراکه بسیاری از خود اصلاحطلبان نیز نقدهای جدی به آن وارد کردند.
وی ادامه داد: در این بیانیه درست عکس واکنش مردم به حمله اسرائیل به ایران را شاهد هستیم، در حالی که مردم فداکاری و همبستگی را در پیش گرفتند. این بیانیه در شرایطی صادر شد که نیروهای نظامی کشور بازدارندگی مناسبی ایجاد کرده بودند، اما این جریان تصور میکند فضایی فراهم شده تا بتواند از آن سوءاستفاده کند.
سلیمینمین با اشاره به عملکرد اصلاحطلبان در سال ۸۸ تصریح کرد: این جریان یک اشتباه فاحش مرتکب شد و امروز باید عملکرد خود را عادیسازی کند تا مردم مطمئن شوند دیگر منشأ تلاطم نخواهد بود. اما بهجای عذرخواهی، سعی میکنند امتیاز بگیرند. کسی که با شعار دروغین انتخابات بزرگی را مخدوش کرده و کشور را تا مرز درگیریهای خیابانی برده است، اگر یک بار عذرخواهی کند شرایط برایش عادی میشود، اما متأسفانه از موضع بالا برخورد میکنند. این رفتار نه تنها اعتبارشان را بهبود نمیبخشد بلکه بر بیاعتباری آنان میافزاید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تناقض موجود در بیانیه گفت: جای تأسف دارد که از یک سو نیروهای مسلح را محترم میدانند و از سوی دیگر آنها را به سوءاستفادههای شخصی و مالی متهم میکنند. این موضوع موجب تأثر است.
این کارشناس مسائل سیاسی همچنین به برخی مواضع در جریان اصولگرا اشاره کرد و افزود: تندروهای جریان اصولگرا نیز همان رفتار را دارند. آنها احساس میکنند چون توانستهاند اسرائیل را وادار به شکست کنند، اکنون میتوانند سخنان تندی علیه رقیب سیاسی بر زبان آورند. این هم نوعی فرصتطلبی است و مواضع آنان نیز همچون بیانیه اصلاحطلبان تندرو و غیر اصولی است؛ چراکه یکی از یک موضع و دیگری از موضعی دیگر، اما هر دو در مسیر تندروی حرکت میکنند.
سلیمینمین در پایان تأکید کرد: هر دو جریان از یک راهبرد مشابه برخوردارند و رویکردشان کاملاً یکی است. جای تأسف دارد که فهم سیاسی آنان از فهم عموم مردم بسیار پایینتر است.
