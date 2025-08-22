به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمید شهریاری در بین الصلاتین نماز جمعه گرگان با اشاره به تلاشهای سیساله این مجمع در راستای وحدت مسلمانان، به تشریح دستاوردهای ایران در زمینه همبستگی داخلی و بینالمللی پرداخت.
وی گفت: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به رهبری مقام معظم رهبری تأسیس شد تا به عنوان نهاد مروج وحدت در بین امت اسلامی، به هدف ایجاد جامعهای واحد برای مسلمانان در سراسر جهان گام بردارد.
وی با تقدیر از مردم گلستان و ویژهتر از اقوام و مذاهب مختلف این استان، ادامه داد: در سفر به کشورهای مختلف، زمانی که به دنبال ترویج وحدت اسلامی هستیم، اولین سؤالی که مطرح میشود این است که آیا در داخل ایران توانستهاید این وحدت را ایجاد کنید. ایران به عنوان الگویی از همبستگی مذهبی و قومی شناخته میشود که این الگو میتواند به سایر کشورها نیز صادر شود.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تأکید کرد: اتحاد مردم ایران در استان گلستان نه تنها در داخل کشور بلکه در سطح جهانی به عنوان الگویی برای سایر ملتهای اسلامی مطرح است.
وی افزود: مردم گلستان بهطور واقعی و عملی نشان دادهاند که مسلمانان با مذاهب مختلف میتوانند در کنار هم زندگی مسالمتآمیز داشته باشند.
وی همچنین به پیروزیهای اخیر ایران در مقابله با تهدیدات دشمنان اسلام، به ویژه در عرصههای نظامی و امنیتی، اشاره کرد و گفت: مردم ایران اسلامی نشان دادند که در برابر دشمنانی که به دنبال تفرقهافکنی هستند، مقاومت خواهند کرد. در جنگ ۱۲ روزه دفاع از امنیت ملی، ملت ایران در کنار هم ایستادند و دشمنان ایران که تصور میکردند میتوانند از اختلافات مذهبی و قومی سوءاستفاده کنند، ناامید شدند.
شهریاری در ادامه به برخی صداهای مخالف وحدت در داخل کشور اشاره کرده وافزود: گاهی ممکن است صداهایی از سوی افرادی که به دنبال تفرقه هستند شنیده شود. اینها اتفاقات نادری هستند که نباید بر وحدت اسلامی تأثیر بگذارند. مهم این است که روزانه میلیونها نفر در ایران در کنار هم به زندگی مسالمتآمیز ادامه میدهند.
وی با تأکید بر ضرورت ادامه مسیر وحدت اسلامی گفت: این همبستگی در برابر دشمنان اسلام نشاندهنده قدرت ملت ایران است. ما باید در این مسیر ثابتقدم بمانیم و تصویر یک امت واحده اسلامی را به جهان نشان دهیم.
