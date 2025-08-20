به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه مدرسین در واکنش به بیانیه جبهه اصلاحات با عنوان «آشتی ملی؛ فرصتی طلایی برای تغییر و بازگشت به مردم» که در تاریخ ۲۶ مرداد ماه منتشر شد، بیانیهای به شرح زیر صادر کرد:
بسم الله الرحمن الرحیم
انقلاب اسلامی ایران یکی از نعمات ارزشمند الهی است و با پشتیبانی و همراهی مردم و استقامت و پایداری آنان بر آرمانها، زمینهساز تحقق دولت کریمه مهدوی خواهد بود. إنشاءالله
مردم مؤمن و مجاهد ایران در طی سالها همراهی با نظام اسلامی در حوادث فتنه آلود و تندبادهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی، با صبر و بصیرت، ولایت مداری خود را به اثبات رساندهاند و حق امام خود را به عنوان امتی شایسته ادا کردهاند.
حال اما پس از ظهور دشمن شکن و مقتدر ایران در مواجهه با تجاوز جنایتکاران صهیونی و جلوهگری بینظیر انسجام و وحدت ملی در پسِ یک جنگ تحمیلی، عدهای همصدا با دشمنان، ملت را توصیه به تسلیم و سازش با نظام سلطه میکنند.
بعضی به ظاهرساده اندیش که ادعای درک و فهم سیاسی دارند، امام و رهبر جامعه را با لفاظیهایی فریبکارانه، دعوت به عقب نشینی و سازش در برابر دشمن زیادهخواه میکنند و دم از اصلاح و تدبیر میزنند.
امام جامعه، بارها با کتاب خدا برای آنان استدلال آورده و با زبان منطق و تبیین، خطاهایشان در دلخوشی به وعدههای دشمن و جدا شدن از ملت را به آنان گوشزد کرده است؛ اما شوربختانه این جریان سیاسی، همچنان در مسیر ترس و رعب از دشمن، نسخه تغییر و تسلیم میپیچد و از اقدامات خصمانه دشمن عبرت نمیگیرد. اینان چنان به دشمن نزدیک شدهاند که در شعار و عمل همراه جنگ افروزان هستند و آنقدر از مردم دور شدهاند که پیام اتحاد ملت را که خود در جنگ تحمیلی اخیر بارها به آن اعتراف کردهاند، به یکباره فراموش کردند و درصدد شبهه افکنی و ایجاد تردید برآمدهاند.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن هشدار به مردم در بیداری و آگاهی نسبت به سخنان و بیانیههای سیاسی دشمن شاد کن جریانات سیاسی واداده، اعلام میدارد:
هر سخن و کلامی که بر وحدت ملی و انسجام داخلی خط و خدشهای وارد کند، همراهی و هم مسلکی با اسرائیل و آمریکاست.
از مسئولین امر انتظار میرود نسبت به تفرقه افکنان و کسانی که سخن دشمن را تکرار میکنند قاطعانه اعلام موضع کنند و اصحاب رسانه و قلم نیز در جهت تبیین و روشنگری اقدام نمایند.
رهبر معظم انقلاب، محور وحدت و حافظ اقتدار و انسجام ملی است و ملت ایران با وجود نعمت ولایت فقیه در مسیر انحراف و سستی قرار نخواهد گرفت و با بصیرت همیشگی خود، پای اسلام ناب، ثابت قدم خواهد ماند.
خط تضعیف رهبری و حمله به نهادهای انقلابی مانند شورای نگهبان، بسیج، سپاه و نادیده گرفتن حق جریان علمی کشور در دانش هستهای و تولید بازدارندگی دفاعی، راه به جایی نخواهد برد.
ایران در سایه امداد الهی و توجهات حضرت ولی عصر -ارواحنا لتراب مقدمه الفداء-، همیشه پیروز و سربلند باقی خواهد ماند و تاریخ، این پیامهای وحدت شکن که در حساسترین زمانها علیه منافع ملی صادر شده است را فراموش نخواهد کرد. «وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمؤْمِنُونَ» (توبه -۱۰۵)
