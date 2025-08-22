شیلات، کلید طلایی توسعه پایدار در حوزه دریا است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در جریان سفر به جزیره قشم به همراه رستم‌پور رئیس سازمان شیلات ایران و جمعی از مسئولان استانی از پروژه‌های شیلاتی و مراکز صیادی این جزیره بازدید کردند.

آشوری تازیانی در حاشیه این بازدید گفت: در این سفر میدانی، مشکلات و دغدغه‌های صیادان و همچنین مسائل سرمایه‌گذاران فعال در حوزه پرورش آبزیان مورد بررسی قرار گرفت. یکی از نکات مهم این بازدید، حضور فعال بانوان در عرصه صیادی و طرح مسائل و مشکلات آنان بود که به طور ویژه مورد توجه قرار گرفت.

وی با اشاره به اهمیت توسعه شیلات در جنوب کشور افزود: شیلات، کلید طلایی توسعه پایدار در حوزه دریا و یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه در استان‌های جنوبی است قطعاً با حرکت از شیوه‌های سنتی به روش‌های نوین و اقتصادی می‌توان گام مهمی در بهبود وضعیت معیشتی صیادان و رونق سرمایه‌گذاری برداشت.

استاندار هرمزگان همچنین اعلام کرد که جمع‌بندی مشکلات و پیشنهادهای مطرح‌شده در این بازدید در جلسه‌ای در بندرعباس بررسی خواهد شد و تصمیمات لازم برای رفع موانع و حمایت از فعالان حوزه شیلات اتخاذ می‌شود.