  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۴۴

شیلات، کلید طلایی توسعه پایدار در حوزه دریا است

شیلات، کلید طلایی توسعه پایدار در حوزه دریا است

بندرعباس - استاندار هرمزگان گفت: شیلات، کلید طلایی توسعه پایدار در حوزه دریا و یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه در استان‌های جنوبی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در جریان سفر به جزیره قشم به همراه رستم‌پور رئیس سازمان شیلات ایران و جمعی از مسئولان استانی از پروژه‌های شیلاتی و مراکز صیادی این جزیره بازدید کردند.

آشوری تازیانی در حاشیه این بازدید گفت: در این سفر میدانی، مشکلات و دغدغه‌های صیادان و همچنین مسائل سرمایه‌گذاران فعال در حوزه پرورش آبزیان مورد بررسی قرار گرفت. یکی از نکات مهم این بازدید، حضور فعال بانوان در عرصه صیادی و طرح مسائل و مشکلات آنان بود که به طور ویژه مورد توجه قرار گرفت.

وی با اشاره به اهمیت توسعه شیلات در جنوب کشور افزود: شیلات، کلید طلایی توسعه پایدار در حوزه دریا و یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه در استان‌های جنوبی است قطعاً با حرکت از شیوه‌های سنتی به روش‌های نوین و اقتصادی می‌توان گام مهمی در بهبود وضعیت معیشتی صیادان و رونق سرمایه‌گذاری برداشت.

استاندار هرمزگان همچنین اعلام کرد که جمع‌بندی مشکلات و پیشنهادهای مطرح‌شده در این بازدید در جلسه‌ای در بندرعباس بررسی خواهد شد و تصمیمات لازم برای رفع موانع و حمایت از فعالان حوزه شیلات اتخاذ می‌شود.

کد خبر 6567506

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها