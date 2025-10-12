استاندار هرمزگان: توان اکولوژیک دریا محدود است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی یکشنبه شب در نشست با رئیس مرکز تحقیقات شیلات ایران اظهار کرد: در حوزه زیرساخت‌های پژوهشی، جا انداختن نگاه علمی و پژوهشی برای راهبری توسعه امری مهم و حیاتی است و بر همین مبنا توسعه زنجیره آموزش و پژوهش را در قالب یک نهضت دنبال می‌کنیم.

وی با بیان اینکه توان اکولوژیک دریا محدود است، گفت: اگر صید بی رویه انجام شود اقتصاد شیلات فلج خواهد شد و برای جلوگیری از این وضعیت و همچنین تولید ثروت از حوزه شیلات باید به سمت بهینه سازی تولید با استفاده از داده‌های پژوهشی گام برداریم.

آشوری با اشاره به نقش متعالی مرکز تحقیقات شیلات در تحقق اهداف توسعه دریاپایه خاطرنشان کرد: ضرورت دارد هدف گیری ما در تأمین نیازهای اساسی با حفظ توان اکولوژیک دریا هم نوا شود.

وی بر لزوم صیانت از ذخایر ژنتیکی دریا تاکید کرد و گفت: متن مطالعات دریا باید در حوزه برنامه ریزی وارد شود.