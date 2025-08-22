  1. جامعه
  2. انتظامی
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۵۰

ترافیک سنگین در مسیرهای منتهی به مشهد و محورهای شمالی

جانشین پلیس راهور فراجا از ترافیک پرتراکم در محورهای منتهی به مشهد و مسیرهای شمالی کشور خبر داد و از رانندگان خواست با رعایت قوانین و همکاری با پلیس سفر ایمن‌تری داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به افزایش تردد در محورهای مواصلاتی کشور در روز جمعه ۳۱ مردادماه گفت: از ساعات ابتدایی صبح امروز، حجم بالای ترافیک در مسیرهای منتهی به استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، گلستان و دیگر استان‌ها به مقصد مشهد مقدس مشاهده می‌شود.

وی افزود: محورهای شمالی کشور نیز با ترافیک سنگین مواجه هستند، به‌ویژه محور چالوس و آزادراه تهران شمال که از شب گذشته تا ساعت ۰۶:۰۰ صبح امروز در مسیر جنوب به شمال یک‌طرفه بودند. بر اساس برنامه‌ریزی، از ساعت ۱۱:۰۰ امروز تردد خودروها از مرزن‌آباد به سمت تهران ممنوع و طبق پیش‌بینی‌ها از ساعت ۱۳:۰۰ مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران شمال برای تخلیه ترافیک یک‌طرفه خواهد شد.

سرهنگ محبی در ادامه بیان کرد: در محور هراز نیز بار ترافیکی در محدوده‌هایی مانند تونل وانا سنگین و به‌صورت مقطعی پرحجم است و احتمال یک‌طرفه شدن مسیر جنوب به شمال وجود دارد. همچنین محورهای فیروزکوه، آزادراه قزوین رشت و سایر مسیرهای ارتباطی کشور از ترافیک پرحجم ولی روان برخوردار هستند.

وی تأکید کرد: رانندگان ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، برنامه‌ریزی لازم را برای سفر انجام داده و با پلیس همکاری کنند تا ایمنی و روان‌سازی ترافیک در این ایام پررفت‌وآمد محقق شود.

