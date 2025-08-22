ترافیک سنگین در مسیرهای منتهی به مشهد و محورهای شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به افزایش تردد در محورهای مواصلاتی کشور در روز جمعه ۳۱ مردادماه گفت: از ساعات ابتدایی صبح امروز، حجم بالای ترافیک در مسیرهای منتهی به استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، گلستان و دیگر استانها به مقصد مشهد مقدس مشاهده میشود.
وی افزود: محورهای شمالی کشور نیز با ترافیک سنگین مواجه هستند، بهویژه محور چالوس و آزادراه تهران شمال که از شب گذشته تا ساعت ۰۶:۰۰ صبح امروز در مسیر جنوب به شمال یکطرفه بودند. بر اساس برنامهریزی، از ساعت ۱۱:۰۰ امروز تردد خودروها از مرزنآباد به سمت تهران ممنوع و طبق پیشبینیها از ساعت ۱۳:۰۰ مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران شمال برای تخلیه ترافیک یکطرفه خواهد شد.
سرهنگ محبی در ادامه بیان کرد: در محور هراز نیز بار ترافیکی در محدودههایی مانند تونل وانا سنگین و بهصورت مقطعی پرحجم است و احتمال یکطرفه شدن مسیر جنوب به شمال وجود دارد. همچنین محورهای فیروزکوه، آزادراه قزوین رشت و سایر مسیرهای ارتباطی کشور از ترافیک پرحجم ولی روان برخوردار هستند.
وی تأکید کرد: رانندگان ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، برنامهریزی لازم را برای سفر انجام داده و با پلیس همکاری کنند تا ایمنی و روانسازی ترافیک در این ایام پررفتوآمد محقق شود.
نظر شما