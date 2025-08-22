علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تردد خودروها در محورهای اصلی استان گفت: در محور کندوان، مسیر جنوب به شمال حدفاصل پل زنگوله، ترافیک در برخی مقاطع سنگین گزارش می‌شود و رانندگان باید با احتیاط بیشتری تردد کنند.

وی افزود: در محور هراز، مسیر جنوب به شمال در محدوده‌های بلور، منظریه، وانا و باجان ترافیک نیمه‌سنگین است و احتمال کندی حرکت خودروها در این بخش‌ها وجود دارد.

صادقی همچنین درباره شرایط جوی گفت: در حال حاضر مداخلات جوی خاصی در محورهای استان مشاهده نشده و رانندگان می‌توانند با رعایت نکات ایمنی، مسیر خود را طی کنند.

وی در پایان تأکید کرد: رانندگان برای جلوگیری از مشکلات ترافیکی، از توقف در حاشیه جاده‌ها خودداری کرده و در صورت امکان از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

به گزارش مهر، محدودیت‌های ترافیکی از چهارشنبه آغاز شده و تا صبح دوشنبه ادامه دارد و جاده کندوان از بعد از ظهر امروز یک طرفه خواهد شد.