  1. استانها
  2. مازندران
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۵۸

ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین در هراز و کندوان

ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین در هراز و کندوان

ساری- سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران آخرین وضعیت ترافیکی و شرایط جوی محورهای مواصلاتی استان را اعلام و ترافیک در محورهای کندوان و هراز را نیمه سنگین تا سنگین ذکر کرد.

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تردد خودروها در محورهای اصلی استان گفت: در محور کندوان، مسیر جنوب به شمال حدفاصل پل زنگوله، ترافیک در برخی مقاطع سنگین گزارش می‌شود و رانندگان باید با احتیاط بیشتری تردد کنند.

وی افزود: در محور هراز، مسیر جنوب به شمال در محدوده‌های بلور، منظریه، وانا و باجان ترافیک نیمه‌سنگین است و احتمال کندی حرکت خودروها در این بخش‌ها وجود دارد.

صادقی همچنین درباره شرایط جوی گفت: در حال حاضر مداخلات جوی خاصی در محورهای استان مشاهده نشده و رانندگان می‌توانند با رعایت نکات ایمنی، مسیر خود را طی کنند.

وی در پایان تأکید کرد: رانندگان برای جلوگیری از مشکلات ترافیکی، از توقف در حاشیه جاده‌ها خودداری کرده و در صورت امکان از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

به گزارش مهر، محدودیت‌های ترافیکی از چهارشنبه آغاز شده و تا صبح دوشنبه ادامه دارد و جاده کندوان از بعد از ظهر امروز یک طرفه خواهد شد.

کد خبر 6567471

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها