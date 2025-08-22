به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام سید احمد محمودی در خطبههای عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته اصفهان با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی گفت رسول اکرم (ص) و مکتب حیاتبخش قرآن، مدینه فاضله را بر پایه سه شعار اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی معرفی کردند؛ شعارهایی که تاریخ مصرف ندارند و تا قیامت پابرجا خواهند بود. او افزود نخستین شعار، «قولو لا اله الا الله تفلحوا» است که اساس اعتقادی و توحیدی جامعه اسلامی را شکل داد و پیامبر هرگز حتی در برابر وعدههای بزرگ دنیا از آن عقبنشینی نکرد.
امام جمعه اصفهان ادامه داد: دومین شعار، «ان اکرمکم عندالله اتقاکم» است که بر محور اخلاق، معنویت و تقوا قرار دارد و معیار ارزشگذاری انسانها را مشخص میکند. سومین شعار نیز «ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین» است که پیام روشنی برای امت اسلامی دارد؛ اینکه مؤمنان نباید دچار سستی و ترس شوند، چراکه بالاترین جایگاه انسانی از آن مسلمانان است.
حجتالاسلام محمودی در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت ایام رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) به محضر امام زمان (عج) و رهبر معظم انقلاب، این ایام را فرصت فریاد علیه ظلم و جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست. او همچنین با اشاره به روز صنعت دفاعی، این مناسبت را تبریک گفت و یاد شهیدانی را که در مسیر اقتدار دفاعی کشور جان خود را فدا کردهاند گرامی داشت.
امام جمعه موقت اصفهان تأکید کرد دفاع در قرآن جایگاهی ویژه دارد و خداوند برای مبارزه با ظلم، ارزش والایی قائل شده است. وی گفت اگر دفاع وجود نداشت، مراکز معنوی و جوامع انسانی در برابر ستمگران نابود میشدند و امروز صنعت دفاعی ایران همان سنگر اقتدار امت اسلامی است که دشمنان از بیم آن تلاش میکنند مسیر پیشرفت آن را مسدود کنند.
وی در ادامه با اشاره به صدور بیانیههایی از سوی برخی جریانهای داخلی، آنها را همسو با اهداف دشمنان دانست و تصریح کرد ملت ایران با روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر فشارها، اجازه تحقق خواستههای آمریکا و رژیم صهیونیستی را نخواهد داد. به گفته وی، دشمنان پس از شکست در جنگهای اخیر، در نهایت به استیصال رسیدهاند و همانگونه که خداوند وعده داده، حزب شیطان محکوم به نابودی است.
حجتالاسلام محمودی سفر اخیر نماینده جمهوری اسلامی به لبنان را نشانه حکمت، عزت و مصلحت خواند و گفت این اقدام، پیام روشنی از حضور و حمایت ایران در خط مقدم مقاومت به دشمنان مخابره کرد. او همچنین با اشاره به آغاز هفته دولت، یاد شهید رجایی را گرامی داشت و تأکید کرد نام این شهید بزرگوار به دلیل پایبندی به ارزشها و ولایتمداری همواره ماندگار خواهد بود.
در پایان مراسم، قطعنامهای در حمایت از مردم مظلوم غزه قرائت شد و نمازگزاران با شعارها و لبیکهای خود خواستار بازگشایی گذرگاههای مرزی مصر و اردن برای رساندن دارو و غذا به مردم محاصرهشده فلسطین و توقف جنایات رژیم صهیونیستی شدند.
